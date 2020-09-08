В Нарве нашли место для площади Адольфа Гана и подтвердили желание убрать с карты имена коммунаров

Члены нарвской комиссии по географическим наименованиям единогласно решили предложить местной власти присвоить старинной лестнице в старом городе и зеленой зоне рядом с ней имя знаменитого мэра Нарвы и руководителя Кренгольмской мануфактуры Адольфа Гана. Также снова одобрили переименование улиц, носящих имена коммунаров.
Комиссия по географическим наименованиям при Нарвской горуправе 25 августа рассмотрела ряд вопросов, в том числе предложение жителей назвать какую-нибудь улицу именем Адольфа Гана. Например, был вариант переименовать в Гана улицу Альберта-Аугуста Тиймана или улицу Антса Даумана.
Адольф Ган (1832-1914) был городским главой Нарвы в 1873-1877 и 1882-1884 годах. Он также руководил Кренгольмской мануфактурой и занимался общественно полезной деятельностью. Его имя известно далеко за пределами Нарвы.
На заседании комиссии было сказано, что Адольф Ган - безусловно, важная личность в истории Нарвы, и идея каким-то образом запечатлеть память о нем в городском пространстве весьма уместна. В то же время решили, что для этого не подходят улицы Тиймана и Даумана: обе они ближе к городской окраине и обе развивались в советский период, что затруднит их привязку к имени Гана.
Можно было бы, как рассуждали члены комиссии, переименовать какую-нибудь улицу в старом городе, в центре города или в Кренгольмском районе, но в таком случае следует считаться с бюрократической сложностью этого процесса. "Притом улицы, например, старого города носят в основном исторические названия, оформлявшиеся веками, и их изменение недостаточно оправданно".
Памятное место уже есть
Комиссия напомнила, что в Нарве уже есть место, носящее в народе имя Гана, - старинная каменная лестница (построена в 1875 году), и это наименование можно закрепить официально. Имя Адольфа Гана получила бы вдобавок и зеленая зона рядом с лестницей, неофициально именуемая бульваром Темного сада или частью верхнего променада. Плюс, можно присоединить зеленую полосу к западу от лестницы - между улицей Койдула и Петербургским шоссе.
Комиссия предложила, что название могло бы быть - "Площадь Адольфа Гана" или "Парк Адольфа Гана", а в дополнение подошли бы слова "сквер", "сад", "зеленая зона" и т.п.
"Это место подходит также потому, что оно напрямую связано с деятельностью Адольфа Гана и его пребыванием на посту мэра, - отмечается в протоколе заседания комиссии. - Именно в этот период и под его руководством город осмысленно благоустраивался, а на неиспользуемых бастионах создавались парки и зоны отдыха. Темный сад и к югу от него бульвар, а также лестница, ведущая из старого города к дороге на Петербург, тоже были построены в основном во время кампании Адольфа Гана по благоустройству. Вдобавок примыкающие к променаду парапеты представительны и величественны, оттуда открываются красивые виды и это место популярно как у горожан, так и у туристов. Кроме того, это место очень подходит для установки в будущем памятника Адольфу Гану или для размещения в подходящем месте мемориальной доски в память о нем. Данная зеленая зона в настоящее время довольно открытая и пустая, для ее оживления не хватает какого-нибудь монументального произведения искусства, и почему бы не связать это с самым именитым мэром Нарвы - Адольфом Ганом".
В 2016 году по заказу Нарвского департамента архитектуры и городского планирования был подготовлен проект реконструкции лестницы Гана, и городская программа развития предусматривает его реализацию в ближайшие годы. В рамках этого можно было бы установить и монумент.
В 2018-2020 годах по частной инициативе и при поддержке самоуправлений Нарвы и Нарва-Йыэсуу были осуществлены реставрация памятника и благоустройство всего могильного участка семьи Гана на старинном немецко-финском кладбище на северной окраине Нарвы.
Поддержали переименование коммунарских улиц
На заседании комиссии по наименованиям при Нарвской горуправе 25 августа вновь рассмотрели вопрос о переименовании улиц, носящих имена коммунаров Альберта-Аугуста Тиймана и Антса Даумана. Эпопея тянется уже второе десятилетие, и нарвские власти не спешат с этим малопопулярным решением.
Нарвская горуправа в декабре 2018 года направила в горсобрание на тот момент уже не первый проект решения о переименовании улицы Альберта-Аугуста Тиймана в улицу Солдина, а Антса Даумана - в Кивилинна. Заодно, чтобы избежать путаницы, переименовать Солдино теэ в Суур-Солдина теэ.
Когда этот проект должны были уже обсудить в депутатских комиссиях и что-то решить, мэр Нарвы Алексей Евграфов в апреле 2020 года отозвал его. Объяснил это тем, что сменился директор департамента архитектуры и городского планирования, и новый директор Кайе Энно должна сформировать свою точку зрения.
На нынешнем заседании комиссии по наименованиям Энно представила экспертное мнение историка о деятельности Тиймана и Даумана. Члены комиссии одобрили продолжение делопроизводства по переименованию согласно существующему проекту.
Как уже писало "Северное побережье", в качестве обоснования переименования улиц Тиймана и Даумана Нарвская горуправа ссылается на Закон о местных наименованиях, утверждающий, что "наименование места не может быть несовместимым с эстонскими историей и культурой".
Имя председателя Нарвского исполкома во времена Эстляндской трудовой коммуны Альберта-Аугуста Тиймана (1889-1942) бывшая улица Солдина в Нарве носит с 1974 года. Имя руководителя Нарвского совета солдатских и рабочих депутатов и Нарвского военно-революционного комитета Антса Даумана (1885-1920) коммунистическая власть присвоила новой улице в новом микрорайоне Нарвы в 1983 году.