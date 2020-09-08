В Нарве нашли место для площади Адольфа Гана и подтвердили желание убрать с карты имена коммунаров

Комиссия по географическим наименованиям при Нарвской горуправе 25 августа рассмотрела ряд вопросов, в том числе предложение жителей назвать какую-нибудь улицу именем Адольфа Гана. Например, был вариант переименовать в Гана улицу Альберта-Аугуста Тиймана или улицу Антса Даумана.

Адольф Ган (1832-1914) был городским главой Нарвы в 1873-1877 и 1882-1884 годах. Он также руководил Кренгольмской мануфактурой и занимался общественно полезной деятельностью. Его имя известно далеко за пределами Нарвы.

На заседании комиссии было сказано, что Адольф Ган - безусловно, важная личность в истории Нарвы, и идея каким-то образом запечатлеть память о нем в городском пространстве весьма уместна. В то же время решили, что для этого не подходят улицы Тиймана и Даумана: обе они ближе к городской окраине и обе развивались в советский период, что затруднит их привязку к имени Гана.

Можно было бы, как рассуждали члены комиссии, переименовать какую-нибудь улицу в старом городе, в центре города или в Кренгольмском районе, но в таком случае следует считаться с бюрократической сложностью этого процесса. "Притом улицы, например, старого города носят в основном исторические названия, оформлявшиеся веками, и их изменение недостаточно оправданно".

Памятное место уже есть

Комиссия напомнила, что в Нарве уже есть место, носящее в народе имя Гана, - старинная каменная лестница (построена в 1875 году), и это наименование можно закрепить официально. Имя Адольфа Гана получила бы вдобавок и зеленая зона рядом с лестницей, неофициально именуемая бульваром Темного сада или частью верхнего променада. Плюс, можно присоединить зеленую полосу к западу от лестницы - между улицей Койдула и Петербургским шоссе.

Комиссия предложила, что название могло бы быть - "Площадь Адольфа Гана" или "Парк Адольфа Гана", а в дополнение подошли бы слова "сквер", "сад", "зеленая зона" и т.п.