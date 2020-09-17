В Нарве ищут строителей для нового катка, хотя денег нет

Общедоступный каток задумали построить рядом с Нарвским спортцентром.

На тендер "Проектирование и строительство катка с искусственным льдом по адресу ул. Раквере, 22с, Нарва" департамент горхозяйства Нарвской горуправы ждет предложения до 17 сентября. Предполагаемая организатором тендера стоимость - 97721 евро включая НСО.

Этот же тендер безрезультатно объявлялся в течение 2020 года трижды. Как пояснила "Северному побережью" директор департамента Елена Скулачева, все прошлые разы договор не удавалось заключить, поскольку ценовые предложения были дороже ожидавшегося.

- Несмотря на то, что госпоставка проводится в четвертый раз, технические условия остаются прежними, - сказала Скулачева, добавив, что если ценовые предложения снова превысят ожидаемую стоимость, то заключение договора будет возможным при условии выделения дополнительного финансирования.

Чиновники доверились политикам

О дополнительном финансировании разговор странный, поскольку нет и основного финансирования: в нарвском горбюджете текущего года проект катка не упомянут вовсе. Не найти его и в программе развития города Нарва на 2008-2023 годы, а также в ныне рассматриваемом проекте изменения этой программы развития.

Официальный порядок закупок в департаменте горхозяйства Нарвской горуправы прямо указывает, что перед проведением госзакупки отвечающее за нее лицо должно получить от главного бухгалтера подтверждение наличия денег. Вследствие этого "Северное побережье" поинтересовалось - на каком основании объявлен тендер и какое финансирование подразумевается, если в бюджете нет ни слова об этом?

- Та цифра, которую получим в результате поставки, будет поставлена в дополнительный бюджет 2020 года. Идея построить каток исходит от стратегической комиссии горсобрания, - директор департамента горхозяйства Елена Скулачева указала на политическую волю депутатов.

За то время, пока в этом году шли один за другим одинаковые тендеры, Нарвское горсобрание уже дополняло бюджет Нарвы, однако никаких предполагаемых сумм на каток местные политики в нем так и не предусмотрели.

Рассчитывали на неполученные деньги

Как выяснило "Северное побережье" в департаменте горхозяйства, строительство катка с искусственным покрытием за приблизительно 100000 евро власти Нарвы поначалу планировали оплатить из дивидендов муниципального АО "Transservis-N". Это предприятие по договору с МВД регулирует движение автотранспорта через город к Нарвскому погранпункту и управляет очередью машин к границе.

Однако глобальная пандемия коронавируса, в разы сократившая движение через границы между странами, негативно сказалась и на "Transservis-N": оно сейчас выживает во многом за счет нераспределенной прибыли за прошлые годы и подумывает само просить денежной поддержки у акционера - города Нарва, о чем уже писалось.

С учетом такого развития событий проект финансирования ледового катка был отозван из производства. Деньги на него еще только будут изыскивать при следующем изменении горбюджета. Впрочем, отсутствие денег не помешало чиновникам уже четырежды объявлять тендер на проектирование и строительство.

Минфин призывает к разумным тендерам

Комментируя описанную ситуацию, завотделом гостендеров и госпомощи в Министерстве финансов Эстелла Пыллу напомнила, что при проведении госзакупок организатор тендера должен иметь намерение по его итогу заключить договор. То есть должны быть все условия для этого, включая денежное обеспечение.

- Разумный поставщик также думает о затратах времени, которые несет предлагающее лицо каждый раз для подачи тендерного предложения, - сказала Пыллу насчет того, что один и тот же тендер объявляется в Нарве уже в четвертый раз.