Ээви Паасмяэ: Мартин Репинский, я тебя не понимаю

Распространено мнение, что ничего не изменится, и посему царит настроение всеобщей апатии. Это осознание не доставляет радости, и поэтому пора срочно собраться, проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы. Легче всего анализировать и строить планы там, где ведется последовательная работа с избирателями, со своей командой, с которой пройдены острые углы выборов.

В нашем уезде не так много "магнитов голосов", которые на выборах получают персональный мандат и оказываются избранными. Это все же командная работа. Отсюда все получает свое начало. Насколько умеют сохранить эту команду, которая вложила свое время и энергию, свой душевный покой? Как эта команда вовлечена в процесс выполнения обещаний, данных на выборах? И самое важное: мы еще разговариваем с ними, обсуждаем возможные действия и решения? Разъясняем им свою точку зрения?

У меня, которая долгое время в политике, которая руководила много лет региональным отделением Центристской партии в Ида-Вирумаа, накопились и радостные, и не очень моменты, я все же осмеливаюсь поддерживать выдвижение партийных списков на выборах. Все с тем же надежным аргументом: у избирателя есть с кого спросить, кому сделать предложение, кого похвалить или кому адресовать претензию. Партия - свод твердых принципов и целей.

Однако в последнее время затрудняюсь с ответом. Мне звонят, меня останавливают на улице и у меня просят разъяснений. Я - в замешательстве и расстроена. Я не понимаю политика, который единолично решает, что правда, а что нет. Который меняет свои решения даже не за дни, а за часы. Который говорит о каких-то принципах, но никому их не разъясняет.

Имею в виду прежде всего Мартина Репинского и все происходящее в Йыхвиской волости. Я, естественно, не беру на себя роль всезнайки. Естественно, что в Йыхви за тем или иным решением стоит не один человек. Но за этими решениями нет партийной точки зрения, нет одобрения местного отделения партии.

Я не понимаю политика, который единолично решает, что правда, а что нет. Который меняет свои решения даже не за дни, а за часы. Который говорит о каких-то принципах, но никому их не разъясняет. 2

Очень хочу надеяться, что только в Йыхви такая картина, когда отделение Центристской партии не обсуждает и не принимает решений по местным вопросам, не решает, быть в коалиции или в оппозиции и т.д. Сегодня в правлении Йыхвиского отделения Центристской партии из-за властных игр осталось только три человека. В Йыхвиском волостном собрании один центрист, и волостной старейшина - многолетний член Центристской партии.

В Йыхви много поддерживающих партию, есть члены Центристской партии, есть два основателя партии. Им нужно в срочном порядке собраться и серьезно обсудить, как и с кем двигаться дальше.