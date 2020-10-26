Коронавирус обнаружен у 11 работников сланцевого разреза "Narva"

Шестеро из них - работники "Enefit Solutions", дочернего предприятия "Eesti Energia", занимающегося обслуживанием горнодобывающего оборудования, и пятеро являются работниками добывающего горючий сланец предприятия "Enefit Kaevandused". Рабочим местом всех является разрез "Narva".

По словам пресс-представителя госконцерна "Eesti Energia" Елены Дербневой, известно, что работники заразились вне рабочего места - через знакомых и членов семьи.

Плановые работы на разрезе "Narva" продолжаются, но еще больший упор сделан на меры по ограничению распространения коронавируса. "Ношение масок обязательно", - подтвердила она.

Еще весной и летом на шахте "Estonia" наблюдались вспышки коронавирусной инфекции; добыча тогда прекращалась на несколько недель. По словам Дербневой, в отличие от шахты, добыча на которой ведется под землей, нет причин прекращать добычу сланца на разрезе "Narva", поскольку там большинство людей работают на свежем воздухе и разбросаны на большой территории. По сравнению с ситуацией, которая наблюдалась весной, у предприятия больше опыта том, как, соблюдая меры для ограничения распространения инфекции, продолжать работу.

В Силламяэ Каннукаская основная школа перешла на дистанционное обучение

На выходных к очагам коронавирусной инфекции в Ида-Вирумаа добавилась Каннукаская основная школа города Силламяэ, где заразились восемь человек. Это уже второй школьный очаг в Силламяэ, поскольку есть еще очаг Ваналиннаской школы, к которому относятся 36 человек.

Заведующая отделом образования и культуры городского управления Силламяэ Аннели Рантс сказала, что в связи с коронавирусом школа Каннука до конца этой недели перейдет на дистанционное обучение, поскольку среди зараженных есть как учащиеся, так и учителя.

По сравнению с первой половиной октября можно сказать, что коронавирус в Ида-Вирумаа начал постепенно отступать. Заболеваемость на 100000 жителей за последние 14 дней в Ида-Вирумаа составила 83,4 человека. На пике осенней вспышки, 8 октября, эта цифра превысила 150. В настоящее время средний показатель по Эстонии составляет 41,08. Под наблюдением Департамента здоровья находятся 570 жителей Ида-Вирумаа, 115 из которых больны. В начале октября оба показателя были почти вдвое выше.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что на этой неделе заболеваемость может снова начать расти. "В настоящее время новые положительные тесты поступают и от людей, которые во время школьных каникул совершили семейные поездки за границу. В Россию в том числе. Мы должны быть готовы к тому, что на этой неделе количество заражений снова вырастет", - сказала она, призвав людей, которые прибыли из-за границы, следить за своим здоровьем и при необходимости обратиться к семейному врачу. В настоящее время в большинстве зарубежных стран уровень распространения коронавирусной инфекции намного выше, чем в Эстонии.

Государство призывает ида-вируских работодателей не допускать больных к работе