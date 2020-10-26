Коронавирус обнаружен у 11 работников сланцевого разреза "Narva"

У одиннадцати работников сланцевого разреза "Narva", принадлежащего госконцерну "Eesti Energia", диагностирован коронавирус.
Шестеро из них - работники "Enefit Solutions", дочернего предприятия "Eesti Energia", занимающегося обслуживанием горнодобывающего оборудования, и пятеро являются работниками добывающего горючий сланец предприятия "Enefit Kaevandused". Рабочим местом всех является разрез "Narva".
По словам пресс-представителя госконцерна "Eesti Energia" Елены Дербневой, известно, что работники заразились вне рабочего места - через знакомых и членов семьи.
Плановые работы на разрезе "Narva" продолжаются, но еще больший упор сделан на меры по ограничению распространения коронавируса. "Ношение масок обязательно", - подтвердила она.
Еще весной и летом на шахте "Estonia" наблюдались вспышки коронавирусной инфекции; добыча тогда прекращалась на несколько недель. По словам Дербневой, в отличие от шахты, добыча на которой ведется под землей, нет причин прекращать добычу сланца на разрезе "Narva", поскольку там большинство людей работают на свежем воздухе и разбросаны на большой территории. По сравнению с ситуацией, которая наблюдалась весной, у предприятия больше опыта том, как, соблюдая меры для ограничения распространения инфекции, продолжать работу.
В Силламяэ Каннукаская основная школа перешла на дистанционное обучение
На выходных к очагам коронавирусной инфекции в Ида-Вирумаа добавилась Каннукаская основная школа города Силламяэ, где заразились восемь человек. Это уже второй школьный очаг в Силламяэ, поскольку есть еще очаг Ваналиннаской школы, к которому относятся 36 человек.
Заведующая отделом образования и культуры городского управления Силламяэ Аннели Рантс сказала, что в связи с коронавирусом школа Каннука до конца этой недели перейдет на дистанционное обучение, поскольку среди зараженных есть как учащиеся, так и учителя.
По сравнению с первой половиной октября можно сказать, что коронавирус в Ида-Вирумаа начал постепенно отступать. Заболеваемость на 100000 жителей за последние 14 дней в Ида-Вирумаа составила 83,4 человека. На пике осенней вспышки, 8 октября, эта цифра превысила 150. В настоящее время средний показатель по Эстонии составляет 41,08. Под наблюдением Департамента здоровья находятся 570 жителей Ида-Вирумаа, 115 из которых больны. В начале октября оба показателя были почти вдвое выше.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что на этой неделе заболеваемость может снова начать расти. "В настоящее время новые положительные тесты поступают и от людей, которые во время школьных каникул совершили семейные поездки за границу. В Россию в том числе. Мы должны быть готовы к тому, что на этой неделе количество заражений снова вырастет", - сказала она, призвав людей, которые прибыли из-за границы, следить за своим здоровьем и при необходимости обратиться к семейному врачу. В настоящее время в большинстве зарубежных стран уровень распространения коронавирусной инфекции намного выше, чем в Эстонии.
Государство призывает ида-вируских работодателей не допускать больных к работе
Департамент здоровья, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны призывают работодателей следить за здоровьем работников и не позволять приходить на работу с признаками болезни.
"Поскольку заражение на рабочем месте в Ида-Вирумаа - основной путь распространения коронавируса, призываем работодателей обратить внимание именно на эту опасность и помочь ее предотвратить" - заявили департаменты в совместном обращении. Среди прочего, работодателям рекомендуется по возможности возмещать работнику первые три дня больничного.
- Самое тяжелое для работодателя, если работник придет на работу больным, а позже его тест на коронавирус окажется позитивным. Такой случай имел место и у нас, в Идаском спасательном центре. Работодатель должен пересмотреть распорядок, отправить в самоизоляцию ближайших контактировавших с зараженным, и в то же самое время обеспечить непрерывность рабочего процесса. Вся эта "перенастройка" работы гораздо сложнее того, чтобы просто не позволять работнику приходить на работу заболевшим, - прокомментировал руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн.
Айлар Хольцманн подчеркивает, что Спасательный департамент позволяет работать удаленно, кроме того, возмещает заработную плату находящемуся на больничном работнику с первого дня и на 100%. В Спасательном департаменте действует договоренность, что если здоровье работника не в порядке, то даже в случае легких симптомов необходимо остаться работать дома или взять больничный.
- Одна из существенных проблем - поверхностное отношение к требованиям самоизоляции, у нас по-прежнему повторяются случаи, когда пересекающие границу Эстония-Россия приносят с собой и вирус и не следуют требованиям обязательной самоизоляции, таким образом заражая и других, - отметил подполковник полиции Юллар Кустала.
Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус говорит, что для ограничения распространения вируса и нормальной жизни общества нам всем следует вести себя ответственно. "Поскольку коронавирус передается от человека к человеку, то у каждый из нас играет существенную роль в ограничении его распространения дальше", - добавила Марье Муузикус.