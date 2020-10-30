"Северное побережье" не нарушило хорошей журналистской традиции

Статья рассказывает о том, что работники низовых учреждений Нарвского горуправления получили премии, в то время как городским детсадам было отдано распоряжение экономить расходы.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов пожаловался в совет по прессе, что статья является порочащей и содержит ошибку. Жалобщик пояснил, что в статье написано, будто он отдал распоряжение выплатить премию руководителям низовых учреждений горуправления и их подчиненным, а в действительности он как мэр имеет права только в отношении руководителей городских учреждений. Жалобщик добавил, что в отношении работников управляемых учреждений права работодателя осуществляют только руководители управляемых учреждений.

"Северное побережье" ответило совету по прессе, что мэр не оспаривает основной тезис статьи о том, что в то время, когда нарвские детсады должны были урезать расходы, городским работникам выплатили премии. Газета добавила, что неправдоподобно, будто мэр города не знал о выплате премий работникам низовых учреждений.