Сб, 7.11.2020
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Советник министра считает обвинения мэра Нарвы детскими

Мэр Нарвы Алексей Евграфов обвиняет советника министра и своего предшественника на посту мэра в том, что тот его игнорирует.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Бывший мэр Нарвы, нынешний советник министра экономики и коммуникаций Тармо Таммисте считает детскими обвинения нынешнего руководителя пограничного города Алексея Евграфова, будто Таммисте не желает разговаривать с ним о предложениях, касающихся справедливого перехода.

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- Мне очень трудно начать разговор с кем-то, кто со мной даже не связывается. Это выглядит, как в детском саду, когда маленький мальчик жалуется отцу, что Таммисте не хочет с ним играть. Это смешной способ показать свою беспомощность, - сказал Таммисте "Северному побережью".

Мэр Нарвы Алексей Евграфов пожаловался на этой неделе в своем письме министру экономики и коммуникаций Таави Аасу, что советник министра, бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте не идет с ним на контакт.

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