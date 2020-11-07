Советник министра считает обвинения мэра Нарвы детскими

- Мне очень трудно начать разговор с кем-то, кто со мной даже не связывается. Это выглядит, как в детском саду, когда маленький мальчик жалуется отцу, что Таммисте не хочет с ним играть. Это смешной способ показать свою беспомощность, - сказал Таммисте "Северному побережью".