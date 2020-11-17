Нарвский департамент судится с предпринимателем из-за долга от непостроенной гостиницы

Фактически в центре Нарвы рядом с живописным прудом стояло опустевшее здание бывшего муниципального общежития, но так и не появилась гостиница. Невыполнение договорных обязательств перед городом привело владельца недвижимости в суд.
Представители Нарвской горуправы и ТОО "Shinok" должны встретиться в суде 18 ноября. Исковой спор идет вокруг бывшей городской недвижимости по проспекту Выйду, 17, а точнее долга, возникшего в связи с ней.
В результате публичных торгов в ноябре 2014 года "Shinok" приобрело у города названый участок недвижимости площадью 2135 квадратных метров с жилым целевым назначением за 80001 евро. Договор продажи с правом обратного выкупа подписали от лица Нарвы ее тогдашний мэр Эдуард Эаст, от "Shinok" - предприниматель Эдуард Леннук.
Несделанные инвестиции
Стороны в присутствии нотариуса шесть лет назад согласились с особым условием договора, что новый владелец снесет старое здание общежития, а на его месте построит предприятие размещения (гостиницу) с местом питания и также благоустроит территорию. На проектирование давалось два года, на строительство - еще два, то есть до конца 2018 года.
ТОО "Shinok" обязалось в этот срок инвестировать в приобретенную недвижимость не меньше 300 тысяч евро, а в противном случае платить городу договорной штраф - 10 процентов от размера несделанной инвестиции.
Также при невыполнении условий по инвестированию город Нарва вправе выкупить недвижимость обратно по той же цене, по которой продал ее.
В Нарвской горуправе сообщили "Северному побережью", что к концу 2018 года предприниматель не отчитался об инвестициях. "После неоднократных напоминаний ТОО "Shinok" представило отчет только к марту 2019 года. На основании отчета, проверенного в ходе строительного аудита, была зачтена сумма инвестиций 57223 евро 02 цента", - констатировала пресс-представитель горуправы Анне Лепик-Ирие.
Департамент городского хозяйства выписал предпринимателю договорной штраф в размере 10 процентов от суммы невыполненных инвестиций, а именно - 24276,67 евро. Эту сумму нынче востребуют через суд.
"Город предлагал "OÜ Shinok" различные варианты урегулирования проблемы в период с 31 декабря 2016 года (срок выполнения первого этапа инвестиций) по 16 апреля 2020 года (день представления иска)", - сообщила Лепик-Ирие.
Когда запахло судом - в конце апреля 2020 года предприниматель наконец снес старое общежитие, и теперь там ровный пустырь.
Неравное отношение
Владеющий ТОО "Shinok" предприниматель Эдуард Леннук в комментарии "Северному побережью" заявил, что горуправа не согласилась на его компромиссные предложения. По словам собеседника, он предлагал продлить срок инвестирования, благоустроить территорию после сноса общежития и построить там детскую игровую площадку. Леннук напомнил, что именно такого компромисса Нарвская горуправа достигла с другим предпринимателем.
А именно, эстонский строительный гигант "Nordecon" обязался к концу 2015 года инвестировать миллионы евро в строительство высотных жилых домов на нарвской улице Александра Пушкина, 27, следуя перекупленному договору купли-продажи этой земли с правом обратного выкупа. Учитывая неблагоприятную обстановку на местном рынке жилья, Нарвская горуправа разрешила предпринимателю продлить срок инвестирования до конца 2027 года. До той поры территория остается благоустроенным пустырем, а в качестве компенсации "Nordecon" в 2019 году построил там детскую игровую площадку.
На такое же отношение рассчитывал и Леннук, однако получил договорной штраф и судебный иск.
- Уверен, что время всех расставляет по своим местам, и благие намерения берут верх над субъективными решениями конкретно заинтересованных лиц в регрессе нашего города, - комментирует Леннук. - К концу ноября мы с группой единомышленников закончим проект эскизного решения жилого дома и в 2021 году освежим картинку у пруда (проспект Выйду, 17). Да, все сложно и непредсказуемо, но есть вера в свои силы, уверенность в партнерах и желание улучшить место, где ты живешь. Собаки лают - караван идет, - философски заключил он.
Известный предприниматель
Как следует из открытых источников, основным бизнесом Леннука является ресторан азиатской кухни "China House Narva". Довольно известный и активный предприниматель также занимается развитием и реализацией объектов недвижимости в приграничном городе.
В 2019 году Леннук сообщал департаменту горхозяйства Нарвской горуправы, что обсуждает с вероятными партнерами из Таллинна возможность строительства по проспекту Выйду, 17 автоцентра "Вольво". Дескать, он мог бы включать в себя как отель с рестораном, так и центр обслуживания и продаж автомобилей. В ответ на это руководитель департамента Елена Скулачева с удивлением напоминала, что договор "Shinok" с городом "не предусматривает строительства центра обслуживания "Вольво".
Ранее, в 2016 году, Леннук предлагал городским властям переселить в купленное им здание на Выйду, 17 одно действующее муниципальное общежитие из района Старого города, а на том месте он воссоздал бы что-то стилизованное под старину и привлекательное для туристов. Естественно, власти не восприняли эту предложенную схему всерьез.