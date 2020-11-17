Нарвский департамент судится с предпринимателем из-за долга от непостроенной гостиницы

Представители Нарвской горуправы и ТОО "Shinok" должны встретиться в суде 18 ноября. Исковой спор идет вокруг бывшей городской недвижимости по проспекту Выйду, 17, а точнее долга, возникшего в связи с ней.

В результате публичных торгов в ноябре 2014 года "Shinok" приобрело у города названый участок недвижимости площадью 2135 квадратных метров с жилым целевым назначением за 80001 евро. Договор продажи с правом обратного выкупа подписали от лица Нарвы ее тогдашний мэр Эдуард Эаст, от "Shinok" - предприниматель Эдуард Леннук.

Несделанные инвестиции

Стороны в присутствии нотариуса шесть лет назад согласились с особым условием договора, что новый владелец снесет старое здание общежития, а на его месте построит предприятие размещения (гостиницу) с местом питания и также благоустроит территорию. На проектирование давалось два года, на строительство - еще два, то есть до конца 2018 года.

ТОО "Shinok" обязалось в этот срок инвестировать в приобретенную недвижимость не меньше 300 тысяч евро, а в противном случае платить городу договорной штраф - 10 процентов от размера несделанной инвестиции.

Также при невыполнении условий по инвестированию город Нарва вправе выкупить недвижимость обратно по той же цене, по которой продал ее.

В Нарвской горуправе сообщили "Северному побережью", что к концу 2018 года предприниматель не отчитался об инвестициях. "После неоднократных напоминаний ТОО "Shinok" представило отчет только к марту 2019 года. На основании отчета, проверенного в ходе строительного аудита, была зачтена сумма инвестиций 57223 евро 02 цента", - констатировала пресс-представитель горуправы Анне Лепик-Ирие.

Департамент городского хозяйства выписал предпринимателю договорной штраф в размере 10 процентов от суммы невыполненных инвестиций, а именно - 24276,67 евро. Эту сумму нынче востребуют через суд.

"Город предлагал "OÜ Shinok" различные варианты урегулирования проблемы в период с 31 декабря 2016 года (срок выполнения первого этапа инвестиций) по 16 апреля 2020 года (день представления иска)", - сообщила Лепик-Ирие.

Когда запахло судом - в конце апреля 2020 года предприниматель наконец снес старое общежитие, и теперь там ровный пустырь.

Неравное отношение

Владеющий ТОО "Shinok" предприниматель Эдуард Леннук в комментарии "Северному побережью" заявил, что горуправа не согласилась на его компромиссные предложения. По словам собеседника, он предлагал продлить срок инвестирования, благоустроить территорию после сноса общежития и построить там детскую игровую площадку. Леннук напомнил, что именно такого компромисса Нарвская горуправа достигла с другим предпринимателем.