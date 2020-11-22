Министерство разрешило ида-вирумааским гимназиям на начинающейся неделе учиться в школьных зданиях

Премьер-министр Юри Ратас сказал в пятницу в прямом эфире вечернего выпуска "Aktuaalne Kaamera", что ученики 10-х, 11-х и 12-х классов гимназий, относящихся и к местным самоуправлениям, и государственных должны перейти на дистанционное обучение, которое будет длиться со вторника следующей недели, 24 ноября, до конца зимних каникул, то есть до 10 января.

В воскресенье министр экономики и коммуникаций Таави Аас, исполняющий обязанности министра образования и науки, сообщил, что начинающаяся неделя будет переходным периодом для школ, чтобы подготовиться к переходу на дистанционное обучение. "Тем не менее, мы рекомендуем всем, кто может, начать дистанционное обучение уже во вторник, 24 ноября", - добавил он.

Переход на дистанционное обучение должен произойти в период с 24 по 27 ноября. С 30 ноября во всех школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа обучение в гимназических классах будет осуществляться дистанционно, сообщило Министерство образования и науки.

Соответствующее распоряжение официально будет отдано Департаментом здоровья и Министерством образования и науки 23 ноября, и первоначально датой окончания дистанционного обучения будет 10 января.

В начале недели Департамент здоровья и Министерство образования и науки разошлют более подробную информацию всем школам Харьюского и Ида-Вируском уездов.

Кохтла-Ярвеская гимназия обращается к правительству с просьбой о продолжении контактной учебы

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур просит правительство о специальном разрешении для продолжения контактного обучения.

Хендрик Агур считает, что полное завершение контактного обучения во всех гимназиях Ида-Вирумаа непропорционально. "Школы гибки в организации учебного процесса, и правительство должно это учитывать", - отметил он в субботу днем ​​в социальных сетях.

"Кохтла-Ярвеская гимназия понимает и принимает к сведению настоятельные рекомендации правительства по ограничению распространение COVID-19, но считает, что запланированные широкомасштабные ограничения - полное прекращение контактного обучения во всех гимназиях Ида-Вирумаа - непропорциональны и неоправданны, вредны и довольно опасны".

По его мнению, прежде чем вводить столь масштабные ограничения, стоит учесть специфику и возможности школ, а также интеллект и гибкость.

Кохтла-Ярвеская гимназия обратилсь к премьер-министру Юри Ратасу с просьбой об исключении - разрешить Кохтла-Ярвеской гимназии продолжить контактной обучение. Школа готова к внедрению разных форм обучения. Например, гибкое обучение, при котором учащиеся могут участвовать в учебной работе одновременно как в классах, так и посредством видеосвязи дистанционно, или интегрированное обучение, при котором часть учебы может проходить и очно, и в то же время по принципу гибкого обучения.

По мнению Хендрика Агура, обучение в Кохтла-Ярвеской гимназии ведется на эстонском языке, но около 80 процентов учеников являются носителями русского языка, и необходимость постоянной поддержки учителей и контактного обучения в эстоноязычной среде особенно важна. "Во время весеннего дистанционного обучения мы убедились, что выход из естественной языковой среды контактного обучения разрушительно повлиял на способность учеников справляться с трудностями, их мотивацию и прогресс. Это одна из причин того, почему в текущем учебном году у нас почти вдвое меньше учеников, чем в прошлом году".

В Ида-Вирумаа за неделю добавилось 447 новых заражений

За истекшую неделю Департамент здоровья сообщил об обнаружении коронавируса у 447 жителей Ида-Вирумаа. За последние сутки зафиксировано 75 новых случаев заражения.

За последние 14 дней заболеваемость на 100 тысяч жителей в Ида-Вирумаа достигла уровня 569,8, что выше, чем в любом другом уезде. В целом по Эстонии этот показатель составляет 270,51.

В Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся почти 5100 человек, из которых инфицированы 850, из них 382 - жители Нарвы.