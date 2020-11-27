Новая пестрая коалиция Нарвского горсобрания зародилась в курилке Рийгикогу

Председателем центристской фракции "Kesk", учрежденной днем ранее, стала депутат Тамара Комлова. Комлова подписала коалиционный договор от лица своей фракции.

Со стороны "Meie Narva" подпись поставила Катри Райк.

Михаил Стальнухин подписался под договором накануне.

Стальнухин ранее объяснял, что не вступит в центристскую фракцию, покуда Нарвским округом его партии руководит Яна Тоом, с которой у них давняя неприязнь.

Парадоксально, но зато вступил в центристскую фракцию Нарвского горсобрания член Партии реформ Сергей Горлач.

Катри Райк является членом Социал-демократической партии Эстонии, как и еще несколько членов ее фракции "Meie Narva".

Михаил Стальнухин сказал "Северному побережью", что работоспособность такой пестрой коалиции не вызывает у него сомнений. "На десять месяцев ее точно хватит", - имеется в виду срок до следующих местных выборов.

- По моему мнению, она (коалиция) показывает большее понимание тех проблем, которые в связи со второй волной коронавируса стоят перед всеми самоуправлениями Эстонии, в том числе перед Нарвой, - добавил Стальнухин.

Стальнухин и Райк в предшествующие два десятилетия были в Нарве порой ярыми противниками. Это особенно проявлялось в годы планирования нового дома Нарвского колледжа ТУ и при реформировании сферы гимназического образования. При этом Стальнухин и Райк - самые сильные в регионе сборщики голосов избирателей.

По словам Райк, они со Стальнухиным пошли на сближение минувшим летом, когда начал оформляться внутренний раскол в правившей фракции "Kodulinn Narva". Первые же разговоры начались несколько лет назад в курилке Рийгикогу (оба являются парламентариями от Ида-Вирумаа) и в поезде между Нарвой и Таллинном.

- Политика - искусство находить то, что нас объединяет, а не в чем мы на разных позициях. Если бы в 2013 году кто-нибудь сказал мне, что в 2020 году я буду сидеть с господином Стальнухиным, улыбаться и обсуждать развитие Нарвы, то я ответила бы, что никогда такого не будет, - сказала Райк.

Также она отметила, что жизнеспособность коалиции будет обеспечена уроком из главной ошибки развалившейся фракции "Kodulinn Narva": "Они не обсуждали вопросы между собой".

- С каждым днем я становлюсь все больше уверенной, что мы справимся, - резюмировала Райк.

В прошлом мэр Нарвы центрист Тармо Таммисте считает, что их новая коалиция не имеет права на провал в течение десяти месяцев перед выборами: "Мы должны обязательно быть вместе до конца этого периода, а что будет после выборов в октябре - покажет жизнь".

- Такого понятия, как коалиция, в Нарвском горсобрании не было с начала 2000-х годов, и сейчас придется снова научиться учитывать мнения других, договариваться. Я надеюсь, что посланники народа имеют для этого достаточно и терпения, и мышления, - сказал Таммисте.

Подписанный 27 ноября коалиционный договор включает в себя соглашения по самым разным вопросам (всего 25 пунктов). В договоре говорится в самых общих чертах про создание новых рабочих мест и сохранение существующих, промышленное развитие, развитие Нарвской больницы, развитие исторического центра города и возрождение старой Нарвы, строительство крытого футбольного стадиона, реорганизацию системы информирования горожан через городскую газету, проведение законного тендера для школьного питания, пересмотр социальных субсидий и системы поддержки квартирных товариществ, увеличение бюджета гражданской инициативы до 300 тысяч в год и так далее.