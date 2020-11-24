Новая коалиция Нарвскую больницу сохранит, городскую газету не закроет

Семеро членов Нарвского горсобрания приняли решение об учреждении фракции центристской партии "Kesk", чтобы с ней вступить в новую правящую коалицию. Видный центрист Стальнухин в центристскую фракцию принципиально не вступит, но к коалиции желает присоединиться.
Участники будущего коалиционного соглашения - 17 депутатов Нарвского горсобрания из всего 31-го - договорились, кто займет высшие посты в Нарве.
Новым председателем Нарвского горсобрания выдвинут члена будущей фракции "Kesk" Татьяну Стольфат. Стольфат сказала "Северному побережью", что приняла решение вступить в Центристскую партию Эстонии.
В случае успешного избрания Стольфат, по ее словам, хотела бы сохранить за собой и должность руководителя Нарвского центра социальной работы.
- Я попробую совмещать. Как это получится - сказать пока трудно, но по крайней мере я буду стараться, - сказала она.
Коалиционным кандидатом в мэры будет лидер "Meie Narva" Катри Райк, являющаяся членом Социал-демократической партии. В случае избрания Райк покинет Рийгикогу.
Соперником Райк на выборах мэра в городском собрании станет ранее отправленный в отставку Алексей Евграфов от оказавшейся в оппозиции фракции "Kodulinn Narva". За Евграфова собрали в порядке гражданской инициативы 2858 подписей. Все подписи переданы в Нарвскую городскую канцелярию.
Выборы председателя Нарвского горсобрания и мэра Нарвы состоятся, предположительно, только в середине декабря.
Новые вотумы недоверия
Текст коалиционного договора, по словам как Катри Райк, так и Татьяны Стольфат, в основном составлен и теперь редактируется. Фракции "Meie Narva" и "Kesk" подпишут договор, вероятно, 27 ноября.
Фракция "Kesk" будет официально учреждена за день до того - на заседании Нарвского горсобрания 26 ноября. Для этого семеро членов горсобрания 24 ноября заявили о выходе из ранее правившей фракции "Kodulinn Narva".
На том же заседании 26 ноября фракция "Meie Narva" планирует заявить о недоверии обоим заместителям председателя Нарвского горсобрания - Ларисе Олениной и Елене Пахомовой. Первая сейчас руководит горсобранием, так как председатель Ирина Янович ушла в отставку.
Участники коалиционного соглашения договорились, что если все пойдет по плану, то будущий новый председатель горсобрания Татьяна Стольфат предложит себе в заместители представителя "Meie Narva" Яну Кондрашову и представителя "Kesk" Тармо Таммисте.
У Стальнухина своя позиция
О неготовности вступить в будущую фракцию "Kesk" сказал "Северному побережью" видный нарвский центрист Михаил Стальнухин. Он может подписать коалиционное соглашение в качестве внефракционного члена горсобрания.
Отказ вступить во фракцию Стальнухин объясняет своим нежеланием подчиняться партийной дисциплине, пока Нарвским округом Центристской партии Эстонии руководит Яна Тоом. У Стальнухина и Тоом давняя взаимная неприязнь.
- Я не имею ни малейшего желания входить во фракцию, которая будет на местном уровне подчиняться этой даме. Пока Яна Тоом руководит нарвской окружной организацией, я участвую в коалиции в качестве независимого депутата, - высказался Стальнухин.
Еще одним членом новой коалиции Нарвского горсобрания станет член Партии реформ Эстонии Сергей Горлач. Он сказал, что вступит во фракцию "Kesk", при этом не меняя своей партийной принадлежности.
Первые приоритеты - рабочие места и больница
Описывая готовящееся коалиционное соглашение, Катри Райк сказала "Северному побережью", что по мнению их фракции "Meie Narva", главное внимание нужно уделить привлечению в город новых инвесторов и созданию рабочих мест. Фонд справедливого перехода рассматривается только в качестве одного из инструментов.
- Предприниматели ожидают прежде всего открытого городского управления, качественного образования и хорошей городской среды, чему город должен способствовать, - говорит Райк. - Для использования европейских денег Нарва должна смотреть в сторону Таллинна и побольше сотрудничать со столицей. Это однозначно не связано с тем, из какой политической партии мэр Нарвы или председатель горсобрания, а речь о том, что должны быть умения сотрудничать и ходатайствовать о деньгах. Следует разрушить славу Нарвы как закрытого и коррумпированного города.
Для фракции "Meie Narva" также очень важный вопрос в будущем коалиционном соглашении - о муниципальной больнице и инвестициях в нее.
- Заниматься этим должен прежде всего совет учреждения в сотрудничестве с правлением. Должно быть понятно, какие медицинские услуги предоставляет Нарвская больница и как она сотрудничает с другими больницами, - отметила Райк, особо подчеркнув, что о смене формы собственности больницы речи пока не идет.
Разносторонний коалиционный договор
Один из пунктов коалиционного соглашения - о школьном питании в нарвских школах. Райк напомнила, что прежние руководители города тянули с решением этого вопроса так долго, что все устали ждать.
- Тут все однозначно: школьная еда должна быть вкусной и приготовленной на выгодных для налогоплательщиков условиях. Единственная возможность для этого - проведение конкурса госпоставки, - отметила Райк.
В соглашении также поднят вопрос о городской газете "Narva Linnaleht", за ликвидацию которой в прошлом выступала фракция "Meie Narva". "В Нарве уже не осталось человека, который не понимал бы, что это политическая пропаганда, а не газета", - заметила Райк.
Теперь речь ведут не об окончательном закрытии, а о видоизменении "Narva Linnaleht". Считается разумным убрать из газеты телепрограмму и коммерческую рекламу, объем издания сделают меньше, периодичность выхода уменьшится с еженедельного на два раза в месяц.
- После реорганизации "Narva Linnaleht" будет обходиться городу дешевле, и она не будет конкурировать с коммерческими газетами. В ходе коалиционных переговоров мы пришли к выводу, что своя инфогазета необходима городу, - пояснила Райк.
Отдельным пунктом коалиционного соглашения "Meie Narva" желает оговорить права оппозиции в городском собрании, чтобы она была представлена в депутатских комиссиях, руководила ревизионной комиссией и так далее.
И еще одним пунктом соглашения станет, возможно, развитие нарвских муниципальных общежитий. "Вопросы о плате за общежития, о благополучии, о возможностях для людей с особыми потребностями - всё это и многое другое надо открыто обсудить и найти решения", - заключила Райк.
От темы переименования улиц не уйти
Вероятный новый председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат подчеркнула, что все указанное в проекте коалиционного договора важно и при этом не запланировано чего-то невозможного.
- Для этого договора мы не придумывали ничего сверхъестественного, мы не будем строить космических кораблей. Существует программа развития города, есть объекты, которые нужно доделывать, так что в этом плане все достаточно обыденно. И вешать себе медали пока рано, - комментирует Стольфат. - Самое главное, я считаю, чтобы государство снова повернулось к нам лицом, обратило внимание на подаваемые Нарвой проекты и на те сферы, в которых нам реально нужна поддержка.
"Северное побережье" поинтересовалось: Нарвское горсобрание под управлением Стольфат наконец доведет до голосования проект о переименовании улиц Тийманна и Даумана? На неуместности нынешних наименований настаивает эстонское государство, но давно готовый проект отложен в дальний ящик.
- В свое время было предложено провести городской референдум на предмет переименования улиц, так почему бы не спросить мнения горожан. Этот вопрос сейчас не включен в коалиционный договор, но к нему мы точно будем возвращаться, - ответила Стольфат.