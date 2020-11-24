Новая коалиция Нарвскую больницу сохранит, городскую газету не закроет

- Предприниматели ожидают прежде всего открытого городского управления, качественного образования и хорошей городской среды, чему город должен способствовать, - говорит Райк. - Для использования европейских денег Нарва должна смотреть в сторону Таллинна и побольше сотрудничать со столицей. Это однозначно не связано с тем, из какой политической партии мэр Нарвы или председатель горсобрания, а речь о том, что должны быть умения сотрудничать и ходатайствовать о деньгах. Следует разрушить славу Нарвы как закрытого и коррумпированного города.

Для фракции "Meie Narva" также очень важный вопрос в будущем коалиционном соглашении - о муниципальной больнице и инвестициях в нее.

- Заниматься этим должен прежде всего совет учреждения в сотрудничестве с правлением. Должно быть понятно, какие медицинские услуги предоставляет Нарвская больница и как она сотрудничает с другими больницами, - отметила Райк, особо подчеркнув, что о смене формы собственности больницы речи пока не идет.

Разносторонний коалиционный договор

Один из пунктов коалиционного соглашения - о школьном питании в нарвских школах. Райк напомнила, что прежние руководители города тянули с решением этого вопроса так долго, что все устали ждать.

- Тут все однозначно: школьная еда должна быть вкусной и приготовленной на выгодных для налогоплательщиков условиях. Единственная возможность для этого - проведение конкурса госпоставки, - отметила Райк.

В соглашении также поднят вопрос о городской газете "Narva Linnaleht", за ликвидацию которой в прошлом выступала фракция "Meie Narva". "В Нарве уже не осталось человека, который не понимал бы, что это политическая пропаганда, а не газета", - заметила Райк.

Теперь речь ведут не об окончательном закрытии, а о видоизменении "Narva Linnaleht". Считается разумным убрать из газеты телепрограмму и коммерческую рекламу, объем издания сделают меньше, периодичность выхода уменьшится с еженедельного на два раза в месяц.

- После реорганизации "Narva Linnaleht" будет обходиться городу дешевле, и она не будет конкурировать с коммерческими газетами. В ходе коалиционных переговоров мы пришли к выводу, что своя инфогазета необходима городу, - пояснила Райк.

Отдельным пунктом коалиционного соглашения "Meie Narva" желает оговорить права оппозиции в городском собрании, чтобы она была представлена в депутатских комиссиях, руководила ревизионной комиссией и так далее.

И еще одним пунктом соглашения станет, возможно, развитие нарвских муниципальных общежитий. "Вопросы о плате за общежития, о благополучии, о возможностях для людей с особыми потребностями - всё это и многое другое надо открыто обсудить и найти решения", - заключила Райк.

От темы переименования улиц не уйти

Вероятный новый председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат подчеркнула, что все указанное в проекте коалиционного договора важно и при этом не запланировано чего-то невозможного.

- Для этого договора мы не придумывали ничего сверхъестественного, мы не будем строить космических кораблей. Существует программа развития города, есть объекты, которые нужно доделывать, так что в этом плане все достаточно обыденно. И вешать себе медали пока рано, - комментирует Стольфат. - Самое главное, я считаю, чтобы государство снова повернулось к нам лицом, обратило внимание на подаваемые Нарвой проекты и на те сферы, в которых нам реально нужна поддержка.

"Северное побережье" поинтересовалось: Нарвское горсобрание под управлением Стольфат наконец доведет до голосования проект о переименовании улиц Тийманна и Даумана? На неуместности нынешних наименований настаивает эстонское государство, но давно готовый проект отложен в дальний ящик.