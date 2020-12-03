Накануне визита премьера: оставшаяся без туристов гостиница в Нарва-Йыэсуу закрылась и сократила работников

Член правления ТОО "Noorus" Филипп Должков подтвердил "Северному побережью", что их вторая в Нарва-Йыэсуу гостиница "Noorus SPA Inn" закрылась и сократила работников, потому что перспективы туманны - и непонятно, сколько будет продолжаться нынешняя кризисная ситуация. "Я надеюсь, что появится вакцина - и все наладится: откроется граница, возобновится туризм", - сказал руководитель.

Здание закрывшейся гостиницы будет сохранено в работоспособном состоянии, так что, по словам Должкова, возобновить работу можно будет "в три секунды".

- Сейчас мы четко понимаем, что туризма нет - и смысла в отеле нет. Государство нам не помогает, никакой поддержки не оказывает. Правительство делает все, чтобы мы банкротились, - критически высказался Должков, напоминая в том числе о том, что Фонд поддержки развития предпринимательства (EAS) в июне отказал "Noorus" в государственном антикризисном пособии.

В то же время сейчас продолжает работать "Noorus SPA Hotel", расположенный в полукилометре от гостиницы "Noorus SPA Inn". Более того, там продолжается строительство самого крупного на северо-востоке Эстонии развлекательного аквапарка, начавшееся в 2019 году.

Как объяснил Должков, продолжение строительства возможно только потому, что российский собственник предприятия ранее принял решение о финансировании, не предполагая, что оно придется на период пандемии и обрушения туристического рынка.

Ориентировочно в январе строители закроют контур здания аквапарка и закончат внутри так называемую инженерию, а после этого незаконченный аквапарк законсервируют. "Аквапарк сейчас однозначно не будет открываться", - утверждает Должков.

- Открывать его нет смысла. Мы уже вложили в него бешеные деньги, а открытие повлекло бы еще большие расходы. Учитывая меры, которые сейчас принимает правительство, это просто выводит нас к банкротству. Мы стоим сейчас на грани этого, но стараемся держаться на плаву - и это в наших интересах, учитывая, какие деньги вложил наш инвестор.

Как писало ранее "Северное побережье", ТОО "Noorus" принадлежит через люксембургскую материнскую компанию "PBL-System S.A." российскому миллионеру Андрею Каткову. Катков также является совладельцем Силламяэского порта.

По словам Должкова, аквапарк окончательно достроят и откроют только когда гостиницы начнут приносить прибыль или предприятие получит необходимую поддержку от EAS или эстонского правительства.

- Мы же понимаем, что после окончания пандемии это (аквапарк) привлечет туристов, увеличит турпоток и, соответственно, увеличит налоги и бюджет. Тогда в принципе станут более интересны и Ида-Вирумаа, и конкретно Нарва-Йыэсуу.

Как известно, премьер-министр Эстонии Юри Ратас 4 декабря планирует приехать в Ида-Вирумаа, а именно в Нарву, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви. Речь зайдет прежде всего о борьбе с распространением коронавируса. Решение премьера об этой поездке родилось во время видеомоста с представителями местных самоуправлений северо-востока, экстренных служб и Департамента здоровья.