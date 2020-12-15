Йыхвиское волостное собрание взвешивает востребование ущерба, который увольнениями нанесли Репинский и Наумкин

В представленном Йыхвискому волостному собранию проекте решения, касающегося незаконного увольнения директора центральной библиотеки, содержится требование о возмещении ущерба.
В проекте, который представил член оппозиции в волостном собрании Пауль Паас, указывается на решение, принятое в марте 2019 года, когда руководимое Мартином Репинским волостное управление в составе четырех человек единогласно в один день уволило Ингрид Спитц, директора Йыхвиской центральной библиотеки. Причиной тогда было названо то, что якобы Спитц нанесла ущерб репутации волости, когда открыто рассказала о том, что Репинский оказывал на нее давление, принуждая уволиться с должности по соглашению сторон, в ответ на что волостной старейшина предложил ей компенсацию в размере шести месячных зарплат. Если многие чиновники и руководители подведомственных волостных учреждений уступили этому давлению, то Спитц отказалась.