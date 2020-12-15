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Йыхвиское волостное собрание взвешивает востребование ущерба, который увольнениями нанесли Репинский и Наумкин

22 марта 2019 года. Волостной старейшина Мартин Репинский в этот день лично пришел сообщить работникам центральной библиотеки Йыхви, что волостное управление решило уволить директора Ингрид Спитц (справа). Позже увольнение было признано противоправным и волость должна была выплатить Спитц солидную компенсацию.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В представленном Йыхвискому волостному собранию проекте решения, касающегося незаконного увольнения директора центральной библиотеки, содержится требование о возмещении ущерба. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В проекте, который представил член оппозиции в волостном собрании Пауль Паас, указывается на решение, принятое в марте 2019 года, когда руководимое Мартином Репинским волостное управление в составе четырех человек единогласно в один день уволило Ингрид Спитц, директора Йыхвиской центральной библиотеки. Причиной тогда было названо то, что якобы Спитц нанесла ущерб репутации волости, когда открыто рассказала о том, что Репинский оказывал на нее давление, принуждая уволиться с должности по соглашению сторон, в ответ на что волостной старейшина предложил ей компенсацию в размере шести месячных зарплат. Если многие чиновники и руководители подведомственных волостных учреждений уступили этому давлению, то Спитц отказалась. 

Выдержка из проекта решения, представленного волостному собранию

"Поставить перед волостным управлением задание начать делопроизводство в порядке и на основании Закона об ответственности государства процедуры регрессивного требования в отношении бывшего волостного старейшины Мартина Репинского и бывшего помощника волостного старейшины Алексея Наумкина, а при необходимости и в отношении других лиц, в результате противоправных действий которых (незаконный разрыв трудовых отношений с директором Йыхвиской центральной библиотеки в 2019 году) волости нанесен имущественный ущерб на сумму как минимум 29613,41 евро".

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