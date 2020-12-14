Молодые ида-вируские кондитеры подсластили жизнь медикам

Два дня ученики Ида-Вирумааского профцентра пекли имбирное печенье, изготавливали шоколадные конфеты и прочие сладости, которые в четверг были доставлены в Нарвскую и Ида-Вирускую больницы - в качестве благодарности медикам за их нелегкий труд.
Обычно в предрождественский месяц будущие кондитеры готовили сладости для рождественской ярмарки, в прошлом году соорудили также эксклюзивную елку из пипаркооков, которая украшала учебный ресторан "La Fourmi". В этом декабре все мероприятия отменили, но творческие ученики и их наставник Дмитрий Филиппов не остались без дела - с радостью откликнулись на предложение коллег подготовить сладкие подарки для медиков, которые сейчас работают не покладая рук.
Йыхвисцы пекли имбирные пряники, украшали их глазурью и, по словам руководителя проектов профцентра Сергея Егоровцева, создали такие шедевры, что даже съесть жалко.
Преподаватель кондитерского дела Дмитрий Филиппов добавил, что вся команда трудилась с прекрасным настроением. Наготовили также разных шоколадных конфет ручной работы и прочих сладостей. К ним добавили варенье, изготовленное учащимися Силламяэского отделения. Все сладости собрали в большие праздничные коробки, которые в четверг доставили адресатам. "Во время пандемии всем нелегко, но медикам особенно сложно", - считают участники этой сладкой акции.
- Будем рады, если наш подарок их порадует и хоть немного поднимет настроение, - надеются Дмитрий Филиппов и его ученики. - Огромное спасибо всем работникам здравоохранения за их геройский труд!