С оформлением Евграфова в начальники больницы возникла заминка

- Проводя свои игры с назначениями, сторонники Евграфова упустили один юридический нюанс: прежде всего мэрия Нарвы должна отозвать Евграфова с поста члена совета, и только потом можно уже сажать его в другие кресла. Евграфов продолжил поступать в свойственном ему стиле - игнорировать законы. Личное благополучие для него превыше всего остального. На Олева Силланда, которого очень ценят коллеги, было оказано давление, его сместили с должности. Представляю, какие настроения царят сейчас в Нарвской больнице. Все это очень грязные игры, - высказался Таммисте в сообщении, распространенном Центристской партией Эстонии.

В эту партию сейчас пытаются вступить и Евграфов с Янович. Вопрос их членства решится в Таллинне, вероятно, в начале нового года.

КАТРИ РАЙК: "Руководителя больницы надо выбирать по конкурсу"

Катри Райк. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Член Рийгикогу и Нарвского горсобрания, кандидат в мэры от пришедшей в ноябре к власти в горсобрании коалиции Катри Райк осудила назначение Алексея Евграфова руководителем Нарвской больницы.

- Осуществление быстрых изменений во время коронакризиса - крайне неожиданно и неизбежно вызывает вопросы: что произошло, кому выгодна такая рокировка, - отметила она, добавив, что Нарвская больница нуждается в быстром развитии, но нового руководителя надо выбирать в порядке открытого конкурса. - Надеюсь, что в ближайшие месяцы это произойдет.

Райк верит, что большинство людей, следящих за ситуацией в Нарвской больнице, считают сейчас главврачом доктора Пилле Летюку, очень хорошо справлявшуюся во время кризиса, находясь на должности руководителя отделения экстренной медицины. "Теперь неожиданно главврачом стал долгое время не практиковавший Олев Силланд. Насколько мне известно, таким образом освободилась должность члена правления с зарплатой около 7000 евро в месяц и ее быстро занял бывший мэр города Евграфов. Крайне запутанная и политическая схема", - отметила Райк, обратив внимание на то обстоятельство, что как Силланд, так и Евграфов представляют нынешнюю оппозицию горсобрания, а советом больницы руководит бывший председатель горсобрания Ирина Янович.

По оценке Райк, такие блиц-рокировки могут дорого обойтись налогоплательщику. "Очень надеюсь, что все причастные лица откажутся тут от своих высоких компенсаций", - отметила она.