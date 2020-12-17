С оформлением Евграфова в начальники больницы возникла заминка

Нарвская горуправа подготовила наспех составленное распоряжение, чтобы обеспечить смену руководства городской больницы. Документ неоднозначный настолько, что один член горуправы отказался принимать в этом участие.
Совет целевого учреждения "Narva Haigla" 15 декабря неожиданно для общественности решил, что лишившийся должности мэра Нарвы Алексей Евграфов войдет в правление, сменив там Олева Силланда. Такая новость вызвала широкий негативный резонанс, поскольку Евграфов далек от медицины, в отличие от хирурга Силланда, который руководит учреждением с 2001 года. Фигуранты объясняли перестановку тем, что экс-мэр займется в больнице административно-хозяйственными вопросами, а Силланд станет главным врачом и усилит больницу на фоне сегодняшней нехватки медицинских кадров.
Евграфов сам входит в совет ЦУ "Narva Haigla", и это обстоятельство помешало осуществить перестановку с ходу.
Узкое окно выгодных назначений
Перестановка в больничном руководстве стала возможной потому, что в ноябре сменившаяся в Нарве политическая власть пока не смогла поменять состав совета ЦУ "Narva Haigla". Совет по-прежнему контролируется членами фракции Нарвского горсобрания "Kodulinn Narva", оказавшейся в оппозиции. Председательствует в совете лидер фракции Ирина Янович.
Янович и Евграфов в ноябре лишились должностей председателя Нарвского горсобрания и мэра Нарвы соответственно. Несмотря на это, за ними сохранилось право в совете "Narva Haigla" инициировать смену руководства. В результате Евграфов получит должность с окладом порядка 6000 евро в месяц и, возможно, обеспечит высокую компенсацию при последующем увольнении.
Выборы нового мэра Нарвы назначены в Нарвском горсобрании на 30 декабря. После этого под руководством нового мэра Нарвская горуправа с большой вероятностью сменит состав совета "Narva Haigla", а затем планируется открытый конкурс на должность члена правления.
Алексей Евграфов являлся членом совета ЦУ "Narva Haigla" на основании распоряжения Нарвской горуправы от 11 декабря 2019 года. Закон о целевых учреждениях прямо запрещает члену совета быть одновременно членом правления. 15 декабря 2020 года Евграфов подал председателю совета Янович заявление о выходе из совета со дня.
Контролируемый Янович совет на своем заседании в тот же день назначил Евграфова членом правления больницы вместо Силланда. Они сделали это, хотя постановления Нарвской горуправы об исключении Евграфова из совета еще не существовало даже в проекте.
На перестановки требуется время
Далее заминка возникла как раз на стадии утверждения выхода Евграфова из совета, что полномочна сделать только Нарвская горуправа, которая год назад его туда назначила. Проект распоряжения о выходе члена совета "Narva Haigla" появился на свет 16 декабря, и к концу того же дня горуправа утвердила его. Но не без споров.
Сомнение вызвала дата выхода Евграфова из совета. Также сомнительной выглядит процедура подачи в Нарвскую горуправу заявления об этом.
Утвержденный Нарвским горсобранием устав ЦУ "Narva Haigla" указывает, что полномочия члена совета, который сам заявляет о выходе, завершаются по прошествии одного месяца со дня, когда член совета заявил об этом председателю совета. Само заявление, как сказано в уставе, следует подать председателю совета за месяц до желаемой даты выходы.
Таким образом, членство Евграфова в совете должно завершиться 15 января. Невзирая на это, в распоряжении Нарвской горуправы от 16 декабря написано, что полномочия Евграфова завершились накануне, то есть прямо в день подачи заявления.
Городской секретарь Нарвы Юллар Кальюсте прокомментировал так, что нельзя ограничивать свободу человека на самостоятельное определение того, когда он хочет, например, выйти из совета.
Кроме того, сомнение вызывает то обстоятельство, что Нарвская горуправа опиралась на заявление о выходе, поданное Евграфовым председателю совета Янович. Закон о целевых учреждениях устанавливает, что член совета должен сообщить о своем желании выйти тому лицу, которое его туда определило. Таковым лицом является Нарвская горуправа, но заявление Евграфова непосредственно в горуправу не фигурировало при рассмотрении.
В инфосистеме Нарвской горуправы отмечено, что при принятии решения по данному вопросу не голосовала член горуправы Виктория Лутус.
Все вместе это привело к тому, что вызвавшее споры распоряжение Нарвской горуправы о прекращении членства Евграфова в совете "Narva Haigla" было опубликовано только 17 декабря. Затягивается и последующий процесс регистрации Евграфова в правлении Нарвской больницы - там по-прежнему Олев Силланд.
Евграфов: всё по плану
Сам Алексей Евграфов считает, что никаких противоречий или неоднозначности тут нет - и он уже приступил к работе в больнице в качестве члена правления. Правда, на официальном сайте муниципального учреждения имя Евграфова все еще в составе совета.
В комментарии "Северному побережью" Евграфов сказал, что закон позволяет ему сразу выйти из совета и следом занять пост члена правления, а закон имеет главенствующее право по отношению к уставу учреждения.
- Мною было написано заявление, и после этого проходило голосование (в совете об изменении состава правления), - сказал Евграфов. - Самое главное - решение совета, а дальше - техническая сторона: в течение пяти дней мы должны подать в регистр бумаги об изменении состава правления, - пояснил он.
"Все это очень грязные игры"
Процесс быстрой и непродуманной смены руководства Нарвской больницы эмоционально комментируется местными политиками. Член Нарвского горсобрания Яна Кондрашова уверена, что подготовленное распоряжение горуправы о выходе Евграфова из совета учреждения с 15 декабря противоречит уставу: "Полномочия Евграфова как члена совета Нарвской больницы закончатся лишь 15 января 2021 года", - уверена она.
- Ирина Янович как председатель совета и Алексей Евграфов идут на сознательное нарушение устава больницы. Кроме того, Евграфов создает прецедент: одновременно являясь и членом совета, и членом правления больницы, он нарушает антикоррупционный закон, по моему мнению, - прокомментировала Кондрашова, добавив, что Нарвская горуправа не должна была идти на поводу: - Не стоит участвовать в подобных коррупционных схемах.
Член Нарвского горсобрания Тармо Таммисте, бывший мэром Нарвы до 2019 года, иронично заметил, комментируя амбиции Евграфова, что тот - "большой специалист абсолютно во всех областях", который не справился с руководством городом, а теперь возглавит больницу.
- Проводя свои игры с назначениями, сторонники Евграфова упустили один юридический нюанс: прежде всего мэрия Нарвы должна отозвать Евграфова с поста члена совета, и только потом можно уже сажать его в другие кресла. Евграфов продолжил поступать в свойственном ему стиле - игнорировать законы. Личное благополучие для него превыше всего остального. На Олева Силланда, которого очень ценят коллеги, было оказано давление, его сместили с должности. Представляю, какие настроения царят сейчас в Нарвской больнице. Все это очень грязные игры, - высказался Таммисте в сообщении, распространенном Центристской партией Эстонии.
В эту партию сейчас пытаются вступить и Евграфов с Янович. Вопрос их членства решится в Таллинне, вероятно, в начале нового года.
КАТРИ РАЙК: "Руководителя больницы надо выбирать по конкурсу"
Член Рийгикогу и Нарвского горсобрания, кандидат в мэры от пришедшей в ноябре к власти в горсобрании коалиции Катри Райк осудила назначение Алексея Евграфова руководителем Нарвской больницы.
- Осуществление быстрых изменений во время коронакризиса - крайне неожиданно и неизбежно вызывает вопросы: что произошло, кому выгодна такая рокировка, - отметила она, добавив, что Нарвская больница нуждается в быстром развитии, но нового руководителя надо выбирать в порядке открытого конкурса. - Надеюсь, что в ближайшие месяцы это произойдет.
Райк верит, что большинство людей, следящих за ситуацией в Нарвской больнице, считают сейчас главврачом доктора Пилле Летюку, очень хорошо справлявшуюся во время кризиса, находясь на должности руководителя отделения экстренной медицины. "Теперь неожиданно главврачом стал долгое время не практиковавший Олев Силланд. Насколько мне известно, таким образом освободилась должность члена правления с зарплатой около 7000 евро в месяц и ее быстро занял бывший мэр города Евграфов. Крайне запутанная и политическая схема", - отметила Райк, обратив внимание на то обстоятельство, что как Силланд, так и Евграфов представляют нынешнюю оппозицию горсобрания, а советом больницы руководит бывший председатель горсобрания Ирина Янович.
По оценке Райк, такие блиц-рокировки могут дорого обойтись налогоплательщику. "Очень надеюсь, что все причастные лица откажутся тут от своих высоких компенсаций", - отметила она.