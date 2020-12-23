Уволился опытнейший директор нарвской спортшколы

Неделей ранее "Северное побережье" писало, что Маштаков также решил ликвидировать свой одноименный спортклуб "Энергия", действовавший на базе спортшколы.

- В последнее время я часто стал задумываться о том, чтобы отойти от спортивной деятельности, которой отдал более сорока лет. Пора, как мне кажется, передать дело развития спорта в городе молодым, - объяснял свое решение 67-летний руководитель.

Маштаков родом из Казахстана (город Уральск). Там начал заниматься греблей на байдарке и каноэ, позже - академической греблей. Учился в педагогическом институте на отделении физической культуры и спорта, работал тренером. Переехал в Эстонию в 1981 году, став тренером в спортивном обществе "Трудовые резервы". В 1986 году Маштаков возглавил новую на тот момент нарвскую спортшколу "Энергия".

Сейчас после ухода Маштакова с должности временно исполнять обязанности руководителя спортшколы стал один из плеяды ее прославленных воспитанников в академической гребле Андрей Шилин. Шилин также является с 2011 года директором Нарвского спортцентра.

Примечательно, что руководителем второй нарвской спортшколы - спортшколы "Паэмурру" - работает еще один прославленный гребец Леонид Гулов.

Гулов и Шилин входят в число лучших спортсменов Эстонии, наряду с прочими представляя знаменитую нарвскую гребную школу. В 2000 и 2004 годах они были в составах эстонских олимпийских команд по академической гребле. К настоящему времени оба уже давно оставили профессиональный спорт, занявшись административной работой в нарвских спортивных учреждениях.