Уволился опытнейший директор нарвской спортшколы

Должность директора нарвской спортшколы "Энергия" оставил Иван Маштаков. Он руководил муниципальным учреждением 34 года.
Неделей ранее "Северное побережье" писало, что Маштаков также решил ликвидировать свой одноименный спортклуб "Энергия", действовавший на базе спортшколы.
- В последнее время я часто стал задумываться о том, чтобы отойти от спортивной деятельности, которой отдал более сорока лет. Пора, как мне кажется, передать дело развития спорта в городе молодым, - объяснял свое решение 67-летний руководитель.
Маштаков родом из Казахстана (город Уральск). Там начал заниматься греблей на байдарке и каноэ, позже - академической греблей. Учился в педагогическом институте на отделении физической культуры и спорта, работал тренером. Переехал в Эстонию в 1981 году, став тренером в спортивном обществе "Трудовые резервы". В 1986 году Маштаков возглавил новую на тот момент нарвскую спортшколу "Энергия".
Сейчас после ухода Маштакова с должности временно исполнять обязанности руководителя спортшколы стал один из плеяды ее прославленных воспитанников в академической гребле Андрей Шилин. Шилин также является с 2011 года директором Нарвского спортцентра.
Примечательно, что руководителем второй нарвской спортшколы - спортшколы "Паэмурру" - работает еще один прославленный гребец Леонид Гулов.
Гулов и Шилин входят в число лучших спортсменов Эстонии, наряду с прочими представляя знаменитую нарвскую гребную школу. В 2000 и 2004 годах они были в составах эстонских олимпийских команд по академической гребле. К настоящему времени оба уже давно оставили профессиональный спорт, занявшись административной работой в нарвских спортивных учреждениях.
За пару последних лет (с января 2019 по декабрь 2020 года) число учащихся в нарвской спортшколе "Энергия" снизилось с 1066 до 965, а в нарвской спортшколе "Паэмурру" - с 905 до 776. Время от времени заходят разговоры о возможности объединения этих двух школ по интересам. Курирующий в Нарвской горуправе вопросы спорта Дмитрий Вергун сказал "Северному побережью" так: "Каждая из спортивных школ управляет несколькими спортивными базами - это очень большой и важный механизм, и это нужно понимать при принятии решений. Но не исключено, что вопрос об объединении будет обсуждаться в будущем".