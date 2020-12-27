Авели Уусталу впервые стала чемпионкой Эстонии среди взрослых

Сегодня в Отепя на пятикилометровой гонке с раздельным стартом 20-летняя уроженка деревни Охаквере Авели Уусталу убедительно доказал, что на данный момент является лучшей лыжницей Эстонии. Уже на половине дистанции она опережала ближайших конкуренток на 15 секунд.

Опередив на финише на 24,2 секунды Йоханну Талихярм, которая в результате завоевала серебро, Уусталу отстоял честь лыжников-гонщиков и не отдала чемпионский титул представительнице лагеря биатлонтстов. Свою ближайшую соперницу гонщицу Йоханну Удрас Авели Уусталу опередила на 27 секунд.

Свою первую медаль - бронзовую - чемпионата среди взрослых Авели Уусталу завоевала в марте 2019 года в гонке на дистанции 30 км в Паннъярве. Тогда уроженка Кивиыли Татьяна Маннима, которая выиграла свой 15-й титул чемпионки Эстонии и уже уходила из большого спорта, в шутку сказала после гонки, что в ближайшие годы молодежи придется больше тренироваться, чтобы победить ее.

Сегодня было подтверждено, что некоторые молодые лыжники прислушались к ее рекомендации. Маннима, которой в январе исполнился 41 год, тоже стартовала сегодня в Отепя, но на этот раз ей пришлось довольствоваться четвертым местом.