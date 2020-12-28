Шестеро нарвских центристов пожаловались в Таллинн на Яну Тоом

Поводом для письменного обращения шести членов правления Нарвского округа ЦПЭ стало то, что центральное правление в Таллинне на ближайшем заседании должно рассмотреть заявления о вступлении в партию экс-руководителей Нарвы. Речь прежде всего о заявлениях от бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова и бывшего председателя Нарвского горсобрания Ирины Янович.

Евграфову и Янович в ноябре выразили недоверие, в чем принимала участие центристская фракция Нарвского горсобрания "Kesk". Для успеха своей политической реанимации Евграфов и Янович сами написали заявления о вступлении в ЦПЭ. Евграфов в этой партии никогда не состоял, Янович вышла из нее в 2018 году.

Также в ЦПЭ просятся десяток других членов фракции "Kodulinn Narva", ставшей оппозиционной после ноябрьского переворота в Нарвском горсобрании.

Протекцию им всем оказывает председатель Нарвского округа Яна Тоом, не имеющая стопроцентной поддержки в центристской Нарве. Более того, вопрос о принятии в ЦПЭ новых членов не обсуждался на уровне Нарвского округа, а был проведен в обход - через Ида-Вируский округ.

"Настоящим выражаем возмущение и категорически против такой деятельности, через которую пытаются принять в Нарвский округ ЦПЭ членов без согласия правления округа. Подобная деятельность бросает тень на партию и раскалывает ее, показывая, что некоторые члены партии считают свои личные амбиции выше и готовы пойти ради этого на совершенно непонятные шаги, которые могут повлечь серьезные последствия для всей партии", - сказано в обращении, которое подписали шесть членов правления Нарвского округа: Тармо Таммисте, Виталий Ильин, Яна Кирс, Максим Волков, Людмила Морина, Наталья Шибалова.

С учетом того, что Яна Тоом будучи депутатом Европарламента недостаточно внимания уделяет партийным делам в Нарве, подписавшие обращение высказались также против деятельности местного координатора ЦПЭ Аллена Аллета.

"Пожалуйста, пригласите представителя нашего региона на следующее заседание правления партии, чтобы было возможным дать объяснения, почему мы вынуждены сделать это обращение", - написали в Таллинн члены правления Нарвского округа ЦПЭ.

Яна Тоом две недели назад в комментарии "Северному побережью" говорила, что на ближайшем заседании центрального правления ЦПЭ, действительно, могут возникнуть споры насчет принятия в партию дюжины новых членов из нарвской оппозиции. Но Тоом полагает, что эта ситуация очень конструктивная и полезная: "Последние два года Нарвский округ партии только назывался округом, а по факту это была спящая структура. Сейчас же пошла движуха, и это на самом деле хорошо".

Тоом также высказалась за налаживание отношений между нарвскими центристами и теми, кто хочет вступить в ЦПЭ: "Можно было бы создать горсобрание вообще без оппозиции. (…) За основу можно взять тот коалиционный договор, который сейчас действует, потому что он по большей части о том, чтобы продолжать делать то, что делала команда Алексея Евграфова".

Яна Тоом заявила в социальных сетях в понедельник вечером, что двое из шести подписавших обращение узнали об этом только из "Северного побережья", и, в свою очередь, обвинила Тармо Таммисте в подлоге.