Пн, 4.01.2021
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
3 мин для прочтения

Председатель Йыхвиского волостного собрания решил не требовать зарплату

Алексей Наумкин не считает правильным просить себе большую зарплату во время кризиса, когда многие люди остались без работы.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Избранный председателем Йыхвиского волостного собрания в конце ноября Алексей Наумкин сказал "Северному побережью", что он решил не просить себе зарплату за работу на этой должности и ограничится компенсацией.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Наумкина выбрали председателем волостного собрания 23 ноября. В тот же вечер, отвечая на вопрос "Северного побережья", планирует ли коалиция восстановить зарплату председателя собрания в размере 2500 евро в месяц, какая была у его соратника по коалиции Эдуарда Эаста, занимавшего пост председателя собрания до нынешнего лета, Наумкин сказал, что вопрос обсуждается.

- Я должен ознакомиться с теми обязанностями, которыми впредь буду заниматься каждый день. Буду ли участвовать в заседаниях комиссий и т.д. Это зависит от нагрузки, - сказал тогда Наумкин, добавив, что вопрос будет решен в течение декабря.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back