Председатель Йыхвиского волостного собрания решил не требовать зарплату

Наумкина выбрали председателем волостного собрания 23 ноября. В тот же вечер, отвечая на вопрос "Северного побережья", планирует ли коалиция восстановить зарплату председателя собрания в размере 2500 евро в месяц, какая была у его соратника по коалиции Эдуарда Эаста, занимавшего пост председателя собрания до нынешнего лета, Наумкин сказал, что вопрос обсуждается.
- Я должен ознакомиться с теми обязанностями, которыми впредь буду заниматься каждый день. Буду ли участвовать в заседаниях комиссий и т.д. Это зависит от нагрузки, - сказал тогда Наумкин, добавив, что вопрос будет решен в течение декабря.