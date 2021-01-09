Кандидат в вице-мэры Нарвы: "Сейчас у нас нет серых кардиналов, и мне никто не будет указывать"

Новым мэром Нарвы избрали 30 декабря Катри Райк, и она обретет властные полномочия на этой должности с утверждением нового состава горуправы. Это планируется на заседании Нарвского горсобрания 11 января.

По соглашению коалиции в горсобрании, состоящей из членов центристской фракции "Kesk", преимущественно беспартийной фракции "Meie Narva" и внефракционного депутата-центриста Михаила Стальнухина, вновь создаваемую должность вице-мэра займет член Нарвского горсобрания из фракции "Kesk", 42-летний предприниматель и член Партии реформ с 2002 года Сергей Горлач.

Еще три члена Нарвской горуправы останутся из ее прошлого состава: директор департамента финансов Елена Голубева, директор департамента социальной помощи Елена Васильева, завотделом культуры Виктория Лутус.

Сергею Горлачу на должности вице-мэра предложена зарплата в размере 3161 в месяц, три других члена горуправы будут получать вдобавок к своим окладам руководителей возмещения по 250 евро в месяц.

Оклад пятого члена Нарвской горуправы - мэра Нарвы - составляет на данный момент 4000 евро в месяц.

В новый состав горуправы не войдет директор департамента городского хозяйства Елена Скулачева, так как эту сферу начнет курировать вице-мэр.

Вице-мэр по хозяйственно-экономическим вопросам

Сергей Горлач говорит, что предложение стать вице-мэром поступило ему осенью, когда стало ясно, что к власти в Нарве приходит новая политическая коалиция.

- Мы должны показать всем, что смена власти произошла не случайно, что у нас есть мысли, возможности и амбиции для развития города, - считает вероятный вице-мэр Нарвы. - Мне сказали, что я нужен на этом месте, а я ответил, что если все коалиционные партнеры согласны, то я готов.

По словам Горлача, он понимает, насколько сложная хозяйственно-экономическая сфера управления городом, но считает, что ему поможет опыт работы с финансами, недвижимостью, бизнес-управления, а также опыт в депутатской комиссии по городскому хозяйству. Он полагает, что хорошо разбирается в вопросах планирования и инфраструктурных проектах.

- Моя первая задача будет - как можно быстрее войти в курс дел по каждому крупному городскому проекту, чтобы понять, где какие задержки, и попытаться эти задержки устранить, - пояснил кандидат в вице-мэры.

Горлач также помнит о нескольких прошлых деятелях в должности вице-мэра Нарвы по хозяйственно-экономическим вопросам, которых выводила из кабинета полиция. Новый кандидат полагает, что те события происходили во времена так называемых серых кардиналов в горуправлении, под влияние которых попадали местные чиновники. "Слава богу, сейчас у нас нет серых кардиналов, и мне никто не будет указывать, что делать, так что я надеюсь избежать подобного".

- Эта должность не станет последним моим делом в жизни - я хотел бы еще работать и работать в Эстонии, а не портить себе репутацию, - объяснил Горлач.

Должность с непростой историей Прошлым вице-мэром Нарвы по хозяйственно-экономическим вопросам был в 2017-2019 годах Алексей Евграфов. Затем, в апреле 2019 года, его избрали мэром, должность вице-мэра устранили, а в ноябре 2020 года Евграфова сняли с поста через вотум недоверия.

Приблизительно пару лет до Евграфова должность вице-мэра по вопросам городского хозяйства пустовала. В 2014-2015 годах ее занимал приглашенный из Таллинна Максим Волков. Он сам покинул эту должность из-за несогласия с принимаемыми городскими властями решениями и нарвским стилем управления.

Волков в своем интервью "Северному побережью", когда речь зашла об антикоррупционной устойчивости, говорил: "Мне сказали, что из моего кабинета двух вице-мэров уводили в наручниках, и у меня нет желания стать третьим".

Наталья Шибалова была хозяйственно-экономическим вице-мэром Нарвы в 2011-2013 годах. Волков сменил ее "по-хорошему", если не считать то, что незадолго до передачи ему дел полиция остановила Шибалову нетрезвой за рулем.

Андрей Филиппов был вице-мэром Нарвы в 2009-2011 годах, но его арестовали по подозрению во взятке и он лишился должности. После череды судебных разбирательств и обжалований у Филиппова на руках остался обвинительный приговор, однако Европейский суд по правам человека в 2020 году вынес решение в его пользу.

Софья Хомякова была вице-мэром по горхозяйству и имуществу Нарвы в 2005-2008 годах, но затем в результате долгого судебного процесса в 2011-м была осуждена за подстрекательство подчиненного к преступлению.

В 2000-2005 годах заместителем мэра Нарвы по вопросам городского хозяйства был Владимир Калачев. У него были проблемы с Языковой инспекцией: познания в эстонском у Калачева весьма скромные.

Покинет бизнес, но не партию

Сергей Горлач сообщил, что уже записался к нотариусу, чтобы переписать свое бюро по недвижимости - ТОО "Trianon Grupp" - в собственность опытному коллеге. "После этого я смогу честно и открыто сказать, что не имею других экономических интересов, кроме публичной службы".

Он отметил, что дела в фирме идут хорошо и по части бизнеса 2020 год оказался успешнее трех предыдущих лет. "Отдаю фирму в нормальном состоянии", - с некоторым сожалением признал предприниматель, уходящий на публичную службу.

Другое дело - политика: из малопопулярной в Нарве Партии реформ Сергей Горлач выходить не намерен. Утверждает, что этого от него не требует пришедшая к власти в горсобрании коалиция из центристов, соцдемов и беспартийных.