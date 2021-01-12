Подозреваемая в коррупции Керсти Крахт - два года назад: Прокуратура пристрастна и некомпетентна

На выборах в Рийгикогу 2019 года в Ида-Вирумаа певый номер EKRE Керсти Крахт набрала 373 голоса, но не прошла в Рийгикогу, поскольку ее однопартиец Рихо Брейвель оказался намного успешнее, набрав 979 голосов. После формирования правительства нынешний председатель EKRE министр финансов Мартин Хельме взял ее в качестве советника. Сегодня Хельме сообщил, что трудовые отношения с Крахт приостановлены.

В интервью "Северному побережью", данном перед последними выборами, Керсти Крахт обвинила прокуратуру в некомпетентности и предвзятости. "Какие бы дела наша прокуратура ни возбуждала, я ничего не принимаю за чистую монету. Потому что я знаю, как много фабрикаций и выуживаний, как прослушивают телефонные звонки. Как вы знаете, мы - самое "успешное" государство в Скандинавии и Балтии по прослушиванию телефонных звонков, - сказала она. - Практика такая: например, возбуждается уголовное дело по статье об отмывании денег. Затем человека два года прослушивают. Статья об отмывании денег отпадает за отсутствием основания, но выуживают что-то другое. И получают информацию, на что в ином случае разрешение на прослушку не выдали бы. Это очень злонамеренная деятельность".

В том же интервью она говорила о предвзятости правоохранительных органов. "Есть некие люди, которые оказывали услуги неким партиям. Например, жертвовали им деньги. Кто-то хочет возбудить уголовное дело. Есть несколько примеров, когда постоянно говорят (в прокуратуре в ответ на заявление о возбуждении уголовного дела), что основания нет, и в то же время ты видишь, что другим аналогичным делам дают ход".

Прокуратура подозревает Керсти Крахт в торговле влиянием. Подозрения предъявлены также генеральному секретарю Центристской партии бывшему министру государственного управления уроженцу Ида-Вирумаа Михаилу Корбу и Центристской партии.

Как сообщает rus.err.ee, во вторник, 12 января, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) провели следственные мероприятия в фонде Kredex из-за фирмы по развитию недвижимости Porto Franco. Подозрения в совершении преступления предъявлены Центристской партии и пяти физическим лицам.

Как сообщили на пресс-конференции ведущий госпрокурор Таави Перн и руководитель бюро КаПо Харрис Пуусепп, подозрения в том числе предъявлены генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE) и предпринимателю Хиллару Тедеру.

Имена еще двух человек не разглашаются. Один из них помогал в передаче взятки, другой связан с торговлей влиянием.

Четверо из пяти подозреваемых (кроме Корба) задержаны, но пока прокуратура еще не ходатайствовала о взятии кого-либо под стражу.

Согласно подозрению, Тедер и Корб договорились, что Тедер пожертвует до местных выборов до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма получит желаемый кредит.

Крахт же общалась с Тедером и пообещала помочь в получении льготного кредита. Крахт и Тедеру предъявили подозрение в соглашении по отмыванию денег. Крахт также подозревают в торговле влиянием.

По словам Перна, в случае признания Тедера и Крахт виновными, им может грозить до 10 лет тюремного заключения. Корбу грозит меньший срок. Центристской партии грозит денежный штраф.