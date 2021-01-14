К падению правительства привели коррупционные подозрения в отношении связанных с Ида-Вирумаа политиков

Советник министра финансов Керсти Крахт, задержанная по подозрению в коррупционном преступлении, на последних выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа баллотировалась в качестве первого номера от EKRE. Тогда Керсти Крахт набрала 373 голоса, но не прошла в Рийгикогу, поскольку ее однопартиец Рихо Брейвель оказался намного успешнее, набрав 979 голосов. После формирования правительства нынешний председатель EKRE министр финансов Мартин Хельме взял ее в качестве советника.

В связи с предъявленными теперь подозрениями достойно внимания, что в данном перед выборами интервью "Северному побережью" Керсти Крахт остро критиковала правовую систему Эстонии. "Какие бы дела наша прокуратура ни возбуждала, я ничего не принимаю за чистую монету. Потому что я знаю, как много фабрикаций и выуживаний, как прослушивают телефонные звонки. Как вы знаете, мы - самое "успешное" государство в Скандинавии и Балтии по прослушиванию телефонных звонков, - сказала она. - Практика такая: например, возбуждается уголовное дело по статье об отмывании денег. Затем человека два года прослушивают. Статья об отмывании денег отпадает за отсутствием основания, но выуживают что-то другое. И получают информацию, на что в ином случае разрешение на прослушку не выдали бы. Это очень злонамеренная деятельность".