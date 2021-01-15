Йыхвиского старейшину ждет вотум недоверия из-за сквернословия PR-менеджера

Десять оппозиционных депутатов 21-местного Йыхвиского волостного собрания отмечают в обращении, что специалист Йыхвиского волостного управления по связям с общественностью Илона Калдре в передаче канала "Sillamäe Noorte TV" 29 декабря назвала Йыхвискую волость "дырой", Эстонию - полицейским государством, тосковала по советским временам, ставила под сомнение присутствие подразделений НАТО в Эстонии и целесообразность ношения масок.

"Самое постыдное в этом интервью то, что данное лицо использовало для выражения своих мыслей нецензурные слова", - отмечают представители оппозиции, которые считают, что человек, получающий зарплату от налогоплательщиков, также не должен ставить под сомнение необходимость ношения масок и опасность вируса.

Осенью в волостном собрании Конрад утверждал, что примет специалиста по связям с общественностью на работу в порядке конкурса. "Но мы в управе подумали и решили не проводить конкурс, потому что эта должность всего на 0,3 ставки. Взяли ее просто так", - сказал волостной старейшина.

Когда волостное собрание осенью с перевесом в один голос избрало Юри Конрада старейшиной Йыхвиской волости, находившаяся тогда в собрании в качестве замещающего члена Калдре проголосовала за него. По словам Конрада, трудоустройство Калдре в волостной управе не было ответной услугой.