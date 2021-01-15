Пт, 15.01.2021
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Йыхвиского старейшину ждет вотум недоверия из-за сквернословия PR-менеджера

Йыхвиское волостное собрание одиннадцатью голосами против десяти избрало живущего в Валга Юри Конрада волостным старейшиной 1 октября прошлого года. За него проголосовала и замещавшая на тот момент в волостном собрании Мартина Репинского Илона Калдре (слева), которая позднее стала специалистом волостного управления по связям с общественностью. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Оппозиция Йыхвиского волостного собрания хочет отстранить от должности волостного старейшины занявшего этот пост в начале октября центриста Юри Конрада, которого обвиняет в нанесении ущерба репутации волости.

Десять оппозиционных депутатов 21-местного Йыхвиского волостного собрания отмечают в обращении, что специалист Йыхвиского волостного управления по связям с общественностью Илона Калдре в передаче канала "Sillamäe Noorte TV" 29 декабря назвала Йыхвискую волость "дырой", Эстонию - полицейским государством, тосковала по советским временам, ставила под сомнение присутствие подразделений НАТО в Эстонии и целесообразность ношения масок.

"Самое постыдное в этом интервью то, что данное лицо использовало для выражения своих мыслей нецензурные слова", - отмечают представители оппозиции, которые считают, что человек, получающий зарплату от налогоплательщиков, также не должен ставить под сомнение необходимость ношения масок и опасность вируса.

Осенью в волостном собрании Конрад утверждал, что примет специалиста по связям с общественностью на работу в порядке конкурса. "Но мы в управе подумали и решили не проводить конкурс, потому что эта должность всего на 0,3 ставки. Взяли ее просто так", - сказал волостной старейшина.

Когда волостное собрание осенью с перевесом в один голос избрало Юри Конрада старейшиной Йыхвиской волости, находившаяся тогда в собрании в качестве замещающего члена Калдре проголосовала за него. По словам Конрада, трудоустройство Калдре в волостной управе не было ответной услугой. 

Скандальная передача с участием специалиста Йыхвиского волостного управления по связям с общественностью Илоны Калдре, высказывания которой могут повлечь отстранение волостного управления: вызвавшие возмущение утверждения звучат в основном в течение десяти минут с 1:06.00 до 1:16:00.

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