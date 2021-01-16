Сб, 16.01.2021
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Волостное управление сомневается в перспективности предъявляемого Репинскому требования о возмещении ущерба

Относительно проекта оппозиции о востребовании с Репинского и Наумкина причиненного волости ущерба волостное управление обнаружило некоторые упущения, а также отметило, что перспективность требования следует взвесить. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление находит, что решение взыскать с бывших членов волостного управления ущерб, причиненный волости увольнением директора библиотеки Ингрид Спитц, может оказаться бесперспективным.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В середине декабря представитель оппозиции Пауль Паас подал волостному собранию проект, указывающий на принятое в марте 2019 года решение, по которому руководимое тогда Мартином Репинским волостное управление, состоявшее из четырех членов, единогласно и в один день освободило от должности директора Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц. Обосновали это тем, что Спитц якобы нанесла ущерб престижу волости, открыто рассказав о том, как Репинский оказывал на нее давление, с тем чтобы она покинула должность по соглашению сторон; за это волостной старейшина предлагал ей компенсацию в размере шести месячных зарплат. Если несколько чиновников и руководителей волостных учреждений уступили такому давлению, то Спитц не поддалась. 

Спитц оспорила свое увольнение в комиссии по трудовым спорам, которая признала ее правоту и взыскала в ее пользу компенсацию в размере годовой зарплаты. Волостное управление это решение оспаривать не стало и выплатило компенсацию в размере примерно 30000 евро. 

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