Волостное управление сомневается в перспективности предъявляемого Репинскому требования о возмещении ущерба

В середине декабря представитель оппозиции Пауль Паас подал волостному собранию проект, указывающий на принятое в марте 2019 года решение, по которому руководимое тогда Мартином Репинским волостное управление, состоявшее из четырех членов, единогласно и в один день освободило от должности директора Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц. Обосновали это тем, что Спитц якобы нанесла ущерб престижу волости, открыто рассказав о том, как Репинский оказывал на нее давление, с тем чтобы она покинула должность по соглашению сторон; за это волостной старейшина предлагал ей компенсацию в размере шести месячных зарплат. Если несколько чиновников и руководителей волостных учреждений уступили такому давлению, то Спитц не поддалась.