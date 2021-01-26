Эрик Калда снова номинирован на премию за лучшую статью-мнение

Номинирована вышедшая в "Северном побережье" 19 марта прошлого года статья-мнение Эрика Калда "Koroonakahtlus: kuidas kohalik kogukond mu haiglasse toimetas" ("Коронаподозрение: как местное сообщество упекло меня в больницу"). В этой статье он в красках на основании личного опыта описал, как ложная информация о заражении может распространиться в обществе быстрее самого вируса и нанести вред.

"Мой телефон в те часы раскалился, ведь даже незнакомые знакомых знали, что я - первый коронабольной в Ида-Вирумаа. У многих из тех, с кем я соприкасался в последние дни, нервы явно сдавали. Ведь по сути я был переносчиком смертельного вируса, который подвергает угрозе всех вокруг себя, и на самом деле правильнее всего было бы прибить меня на месте!" - написал он.

В 2019 году Эрик Калда завоевал приз за лучшую статью-мнение в уездных газетах за статью "Eesti taandumine" ("Отступление Эстонии"), посвященную важности гимназического образования на эстонском языке.

В категории "Лучшая статья-мнение" на этот раз номинированы также Ану Вийта-Неухаус за вышедшую в "Virumaa Teataja" 10 сентября статью "Pärast rindade käperdamist", Ханс Вяре за опубликованную в "Sakala" 30 декабря статью "Viljandi linnajuhid, kus on lehm?" и Рауль Винни за две статьи в "Saarte Hääl": "Oma saamatust saarlaste kaela ajades" (22 марта) и "Unistus rabarberikoogist ja õrnast paist" (25 апреля).

В категории мнений на конкурс поступило 28 работ.

Победители будут объявлены 5 марта на церемонии, которая нынче пройдет онлайн. Каждый победитель получит в награду премию в размере 1000 евро.