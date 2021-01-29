Статья Эрика Гамзеева претендует на премию прессы в категории статей-мнений на русском языке

Статья Эрика Гамзеева "Сланец и сельское хозяйство", опубликованная 9 мая прошлого года в газете "Северное побережье", русскоязычном издании "Põhjarannik", претендует на звание лучшего материала в категории русскоязычных статей-мнений наряду с тремя работами, опубликованными в распространяемых по всей стране изданиях.

Претендующая на награду статья сравнивает влияние и важность сланцевой промышленности и сельского хозяйства для Эстонии, находя там много общего. Тем не менее никто не говорит о закрытии сельского хозяйства.

"Возделывание полей в течение последних ста лет уничтожило девственную природу Эстонии на территории в несколько сотен раз больше той, что заняли сланцевые карьеры, где позднее был высажен лес. Вспомним хотя бы действия одного из наиболее известных разрушителей болот - Андреса из Варгамяэ.

Сельское хозяйство - это отрасль экономики, оставляющая большой экологический след. Сельхозмашины, работающие на дизельном топливе, выбрасывают в атмосферу углекислый газ, а коровы - метан. Для борьбы с сорняками поля опрыскивают ядами, удобрения истощают почву и в конце концов попадают в грунтовые воды. /.../

Вместе с тем сланцевая промышленность за последние годы уменьшила количество выбросов в несколько раз", - писал Эрик Гамзеев в своем мнении.

Кроме Эрика Гамзеева номинантами в этой категории являются Елизавета Калугина за опубликованное в Rus.Postimees 10 июня мнение "Black lives matter: а давайте поищем соринку в своем глазу?", Дмитрий Фефилов за опубликованное в "Деловых ведомостях" 10 марта мнение "Лечение экономики коронавирусом" и Полина Волкова за опубликованную в "Деловых ведомостях" 5 июля статью "EKRE, где логика!?".

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