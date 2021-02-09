Заново отстраиваемый нарвский дом Петра I станет многофункциональным центром

В Нарве официально стартовал процесс подготовки проекта восстановления, а точнее, постройки заново дома Петра I. Сейчас на его месте ровная площадка над засыпанным историческим фундаментом.
Восстановление дома Петра I, изначально бывшего домом сапожника Якоба Нимана, обсуждается в Нарве очень давно, начиная практически с первых послевоенных десятилетий. Было по меньшей мере два проекта, последний из которых создавался в 80-е годы.
В 21-м веке строительство копии дома Петра I в его полном объеме предусмотрено действующей общей планировкой района нарвского старого города. Восстановление дома также внесено в программу развития города Нарва до 2024 года, а также это было частью программы действий Нарвы в рамках заявки на титул культурной столицы Европы 2024 года, которая в итоге не нашла поддержки.
Согласно действующей нарвской программе развития, бюджетных расходов на этот проект понадобится порядка 7 миллионов евро. Разумеется, расчет пока что очень приблизительный. Собственно строительство запланировано по программе развития на 2023-2024 годы, но этот срок малореальный.
- Проект дома Петра искал и до сих пор ищет финансовые источники прежде всего для самого строительства. И, конечно же, важно, каким образом он будет потом существовать, чтобы это не легло непосильным бременем на город, а приносило доход, позволяющий покрывать расходы, - объяснила Анне Веэво, заведующая службой проектов в департаменте развития и экономики Нарвской горуправы.
Историческая справка
Дом Петра I - историческое здание в старой части Нарвы, в конце улицы Рюйтли. Был построен в 1676 году по проекту архитектора Захариаса Хоффмана-младшего для сапожника Якоба Нимана. До наших дней здание не сохранилось.
Дом считается нарвской городской резиденцией российского императора Петра I. Петр останавливался здесь, посещая в Нарву после отвоевания города у шведов в ходе Северной войны в 1704 году.
Дом находился в собственности царской семьи до декабря 1865 года, когда с одобрения императора Александра II вместе со всем имуществом был передан Большой гильдии города Нарвы, устроившей на первом этаже школу для мальчиков.
Вскоре в здании был открыт музей. Экспозицию составили предметы петровского времени, среди них была модель корабля, выполненная Петром I, нумизматические коллекции, собрание старинного оружия, изделия ремесленников. При музее также имелись библиотека и архив.
В 1932 году музей стал собственностью города, а в следующем году состоялось объединения музея с находящемся в соседнем доме Музеем имени супругов Лаврецовых.
С началом Второй мировой войны музейные коллекции были эвакуированы частично в Россию, а частично остались в Эстониии и рассредоточились по музеям Раквере, Пайде и Таллинна.
Дом Петра I был разрушен вместе с остальной исторической застройкой Нарвы в 1944 году. Сохранявшиеся до конца 1950-х годов руины были разобраны до подвалов, несмотря на существовавший план восстановления.
По рассказу Анне Веэво, на сегодня интерес к будущему дому Петра проявляет институт археологии Тартуского университета, который ищет место для экспонирования находок, сделанных в Нарве и окрестностях: накоплен достаточно богатый материал для экспозиции. Кроме того, тем же археологам хотелось бы иметь в Нарве базу для конференций и прочих мероприятий. Как раз рядом с домом Петра нарвские власти давно планируют создать т.н. археологический парк: вскрыть находящиеся под землей и частично экспонировать остатки старого города, разрушенного в 1944 году.
С учетом такого интереса, сегодняшнее рабочее название проекта на начальной стадии - "Восстановление дома Петра (Я. Нимана) и учреждение археологического историко-научного центра компетенции".
Кроме археологов проявляет интерес к дому Петра Нарвский музей, желающий открыть музей истории города вдобавок к существующей в крепости экспозиции об истории Нарвского замка. Об этом недавно говорила и новый директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова (статья).
Конечно же, большую заинтересованность в восстановлении дома Петра проявляют нарвские некоммерческие объединения, занимающиеся изучением и популяризацией истории родного края.
По словам Веэво, круг заинтересованных организаций продолжает формироваться. Ожидается, или не исключается, что войдут в него также соседнее самоуправление Нарва-Йыэсуу и государство в лице Министерства культуры.
Копия только снаружи
Готовится строительство, по сути, нового здания, которое может снаружи выглядеть как копия исторического дома Петра. Внутри необходимо будет создать всю требуемую в 21-м веке инфраструктуру, обеспечить удобство пребывания там людей с ограниченными физическими возможностями, также соблюсти нормативы энергоэффективности и прочее.
Вероятно, только несколько помещений могут быть при необходимости восстановлены со старыми интерьерами.
Сверхзадача нарвского самоуправления - восстановление объектов в районе старого города, и прежде всего таких публичных объектов, как ратуша, чтобы следом пришел частный сектор, готовый развивать более широкую инфраструктуру. Все это должно делаться согласно действующей в Нарве с 2012 года общей планировке старого города.
В случае конкретно с петровским домом, место которого сейчас представляет собой ровную площадку над засыпанным фундаментом, у города основное пожелание - чтобы дом Петра был восстановлен.
- Сейчас мы открыты ко всем идеям, - отметила Веэво.
Концепция станет первым этапом
Поскольку нужно определиться с концепцией будущего дома Петра и оформить ее должным образом, Нарвский департамент развития и экономики привлек к процессу в качестве консультанта фирму "BDA Consulting" из Таллинна. Она уже имеет огромный опыт исследований осуществимости и окупаемости для туристических объектов.
В начале февраля в Нарве прошло первое совещание по будущему проекту, в котором участвовали все заинтересованные стороны.
- Мы хотим, чтобы были учтены интересы возможно большего количества партнеров, чтобы это начинание было жизнеспособно: чем больше партнеров, тем меньше финансовая нагрузка на каждого из них, - говорит Веэво.
Далее подобные встречи вокруг идей о доме Петра будут проходить не реже раза в месяц на протяжении полугода. Через полгода должен будет окончательно сформироваться круг заинтересованных партнеров и собственно концепция с планом осуществления и окупаемости.
Анне Веэво добавила, что похожим образом в Нарве разрабатывался проект создания нового туристического продукта из полуразрушенных казематов оборонительного бастиона Виктория. На весь процесс - от оформления концепции и поиска источников финансирования до открытия казематов для туристов в 2015 году - у Нарвы ушло приблизительно десять лет.
КОММЕНТАРИЙ
Старший инспектор Нарвской горуправы по охране памятников старины МАДИС ТУУДЕР:
- Общая практика и политика в области охраны памятников старины Эстонии таковы, что дома-копии не делаются. Однако есть исключения, и государственная охрана памятников старины сделала такое исключение в случае старого города Нарвы, дескать, если хотят, то можно восстановить в Нарве так называемый дом Петра в виде копии. Совершенно стопроцентную копию сделать, конечно, не удастся, ведь чисто технически это уже невозможно.
Мне лично создание копий не нравится, ведь это не подлинное и не настоящее, однако в каком-то виде, так сказать, копировать прежнюю архитектуру можно. В случае Нарвы это было бы понятным желанием, ведь этот исторический пласт у нас физически сохранился очень мало. То есть ссылки на старую архитектуру могут быть, и я это приветствую. Таким образом мы вернули бы Нарве немного истории. Однако копирования по так называемому варшавскому принципу я не поддерживаю.