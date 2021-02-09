Заново отстраиваемый нарвский дом Петра I станет многофункциональным центром

С учетом такого интереса, сегодняшнее рабочее название проекта на начальной стадии - "Восстановление дома Петра (Я. Нимана) и учреждение археологического историко-научного центра компетенции".

Кроме археологов проявляет интерес к дому Петра Нарвский музей, желающий открыть музей истории города вдобавок к существующей в крепости экспозиции об истории Нарвского замка. Об этом недавно говорила и новый директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова (статья).

Конечно же, большую заинтересованность в восстановлении дома Петра проявляют нарвские некоммерческие объединения, занимающиеся изучением и популяризацией истории родного края.

По словам Веэво, круг заинтересованных организаций продолжает формироваться. Ожидается, или не исключается, что войдут в него также соседнее самоуправление Нарва-Йыэсуу и государство в лице Министерства культуры.

Копия только снаружи

Готовится строительство, по сути, нового здания, которое может снаружи выглядеть как копия исторического дома Петра. Внутри необходимо будет создать всю требуемую в 21-м веке инфраструктуру, обеспечить удобство пребывания там людей с ограниченными физическими возможностями, также соблюсти нормативы энергоэффективности и прочее.

Вероятно, только несколько помещений могут быть при необходимости восстановлены со старыми интерьерами.

Сверхзадача нарвского самоуправления - восстановление объектов в районе старого города, и прежде всего таких публичных объектов, как ратуша, чтобы следом пришел частный сектор, готовый развивать более широкую инфраструктуру. Все это должно делаться согласно действующей в Нарве с 2012 года общей планировке старого города.

В случае конкретно с петровским домом, место которого сейчас представляет собой ровную площадку над засыпанным фундаментом, у города основное пожелание - чтобы дом Петра был восстановлен.

- Сейчас мы открыты ко всем идеям, - отметила Веэво.

Дом Петра I (слева) на известном макете старой Нарвы авторства Федора Шанцына (первоначальная версия макета, 2014 год). ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Концепция станет первым этапом

Поскольку нужно определиться с концепцией будущего дома Петра и оформить ее должным образом, Нарвский департамент развития и экономики привлек к процессу в качестве консультанта фирму "BDA Consulting" из Таллинна. Она уже имеет огромный опыт исследований осуществимости и окупаемости для туристических объектов.

В начале февраля в Нарве прошло первое совещание по будущему проекту, в котором участвовали все заинтересованные стороны.

- Мы хотим, чтобы были учтены интересы возможно большего количества партнеров, чтобы это начинание было жизнеспособно: чем больше партнеров, тем меньше финансовая нагрузка на каждого из них, - говорит Веэво.

Далее подобные встречи вокруг идей о доме Петра будут проходить не реже раза в месяц на протяжении полугода. Через полгода должен будет окончательно сформироваться круг заинтересованных партнеров и собственно концепция с планом осуществления и окупаемости.

Анне Веэво добавила, что похожим образом в Нарве разрабатывался проект создания нового туристического продукта из полуразрушенных казематов оборонительного бастиона Виктория. На весь процесс - от оформления концепции и поиска источников финансирования до открытия казематов для туристов в 2015 году - у Нарвы ушло приблизительно десять лет.