Скандал со скейт-парком: Нарвская горуправа ищет виновных

О начале внутреннего контроля в департаменте городского хозяйства и департаменте архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы сообщила мэр Нарвы Катри Райк. Она поставила вводные вопросы: "Как нашими чиновниками был проект подготовлен, с кем его согласовали и с кем не согласовали, как мы дошли до того положения, в котором находимся сейчас?".

- Надо было начинать его (внутренний контроль) раньше, но лучше поздно, чем никогда, - добавила мэр.

По словам Райк, отвечать за внутренний контроль будет городской секретарь, проводить его будут совместно с финансовым департаментом. "Было бы нормально иметь отдельную ставку внутреннего аудитора, но сейчас у нас этого нет", - констатировала Райк.

На прошлой неделе "Северное побережье" подробно рассказывало, что строительство парка уличного спорта во рву у исторического нарвского бастиона Фама по улице Тулевику, 9 начали в конце 2020 года, и сразу же оказалось, что строители парка залезли на землю соседнего квартирного товарищества, и также всплыли притеснения интересов других частных землесобственников. Выяснилось, что соседи не согласовали проект и теперь, следовательно, требуют аннулировать разрешение на строительство, выданное горуправой.

Возмущенное вторжением и подозревающее коррупцию квартирное товарищество дома по улице Вестервалли, 11 пожаловалось на нарвские власти канцлеру права, в Полицию безопасности и в Госконтроль. В Госконтроль - потому, что городской проект парка уличного спорта стоимостью 1,3 миллиона евро целиком профинансирован из государственного бюджета.