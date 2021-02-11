Янек Пахка: Город урезает финансирование образования, но не свои зарплаты

В связи с падением экономики и уменьшением налоговых поступлений Кохтла-Ярве вынужден урезать бюджет на два миллиона евро. Урезание жестко прошлось по образованию и социальной сфере. Вместо того чтобы урезать в сложившейся ситуации свои зарплаты, руководители нашего города без какого-либо стеснения повышают расходы на управление.

Расходы на образование были сокращены на 2,8 миллиона евро, а финансирование социальной сферы сократилось почти на один миллион. В то же время расходы на управление выросли на 203000 евро. Помимо этого, из основных расходов на инвестирование выделили два миллиона евро, что само по себе вовсе не плохо, если б налоговых поступлений было больше и не пришлось урезать бюджет. В каждой семье знают, если денег на питание, оплату счетов и обучение меньше, чем обычно, то покупку новой машины лучше на время отложить. Но наши управленцы так не считают. На носу выборы и нужно сделать как можно больше фотографий с разрезанием ленточек, асфальтированными дорогами, фонтанами и красивыми площадями. Учителя переживут год без доплат, ведь чиновникам нужно на площадях фотографироваться и организовывать мероприятия в период предвыборной кампании.

В пояснении к бюджету не сильно разглагольствуют о том, кто и без чего останется в сфере образования. Урежут ли доплаты учителям? Или зарплаты руководителей кружков? Или меньше закупят материалов для школы искусств? Может, у детей будет меньше экскурсий? А кто получит дополнительные 200000 евро на управление? Или деньги нужны для покрытия увеличивающихся в год выборов представительских расходов управленцев города? А может, их потратят на саморекламу по заключенному недавно договору о коммуникационных услугах? Год выборов же.

В "Северном побережье" от 2 февраля мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко говорит, что жить придется в режиме экономии. Но почему-то она не добавляет, что экономия затронет только работников и услуги образования и социальной сферы, но никак не руководителей города. Нигде не проходила информация, что чиновники решили затянуть ремни и снизить свои зарплаты в знак солидарности с жителями города, оставшимися в период кризиса без работы.

Расходы на образование были сокращены на 2,8 миллиона евро, а финансирование социальной сферы сократилось почти на один миллион. В то же время расходы на управление выросли на 203000 евро. 4

По части выделяемых самоуправлениями на образование денег Кохтла-Ярве стоит в числе последних - если по Эстонии в среднем на ученика выделяется 5000 евро, то в нашем городе эта сумма составляет 3347 евро. Соседи в Йыхви выделяют 4122 евро на ребенка, волость Люганузе - 5352 евро, а волость Тойла - 5792 евро. Куда еще больше урезать-то?

Для молодых семей при выборе места жительства одним из существенных критериев является качество школьного образования. Школа должна быть современной, с учителями-профессионалами, получающими хорошую зарплату, а также опорными специалистами, поддерживающими гармоничное развитие детей. Судя по всему, ни один из этих критериев не является приоритетным для властей Кохтла-Ярве, и бюджет на это явно указывает. Разговоры о том, что в городе делается все возможное для развития, являются пустыми словами.