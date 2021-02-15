Невидимый убийца унес жизнь 12-летней девочки

Руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин практически каждый день сталкивается с проблемами, связанными с газовым оборудованием и угарным газом в домах. "По сути, мой страшный сон сбылся", - эмоционально прокомментировал он новость о гибели девочки.
За последние дни в Ида-Вирумаа спасатели не раз реагировали на события, связанные с газом. Так, запах природного газа учуяли днем 12 февраля в квартире дома на улице Вахтра в Кохтла-Ярве. Прибывшие спасатели перекрыли кран, проветрили помещение и приказали квартирособственнику связаться с газовщиками.
Тем же вечером 12 февраля тоже в Кохтла-Ярве на улице Олеви на кухне одной из квартир распространились и природный, и угарный газы. Подоспевшие спасатели снова предотвратили трагедию и тоже велели вызвать специалистов, чтобы ликвидировать проблемы с газовым оборудованием.
А вот 14 февраля предотвратить беду не успели: в Нарве жертвой угарного газа стала 12-летняя девочка.
Не было датчика угарного газа
Как сообщила Вируская окружная прокуратура, которая курирует расследование, утром 14 февраля Центр тревоги получил сообщение, что в одной из квартир многоквартирного дома в Нарве найдено тело 12-летней девочки. Cмерть ребенка наступила в результате отравления угарным газом.
У вошедшего в ванную комнату работника скорой помощи измеритель уровня угарного газа сразу показал высокое его содержание в помещении. Собственного датчика угарного газа в ванной не было.
Спасатели отключили газовый бойлер в этой квартире и запретили его дальнейшее использование до момента, пока его не проверят специалисты.
В момент прибытия оперативных служб в квартире находились еще трое несовершеннолетних и их мама. Медики осмотрели их, чтобы убедиться, что здоровью не нанесен ущерб.
- Предпримем все меры, чтобы оказать помощь этой семье, - сказала "Северному побережью" директор департамента социальной помощи Нарвской горуправы Елена Васильева.
Ведется разностороннее расследование
Оперативный руководитель Идаской префектуры Андреас Клиймант сообщил, что для расследования обстоятельств трагедии и причин попадания угарного газа в помещение начато уголовное расследование. Его проводит группа по защите детей криминального бюро Идаской префектуры под руководством Вируской окружной прокуратуры. Уголовное делопроизводство ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.
- На месте происшествия работала как полиция, так и эксперты и спасатели. От лица всех оперативных служб выражаю глубокие соболезнования родителям и близким умершего ребенка, - сказал Клиймант.
Анализом случившегося занялся и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
- Наш эксперт приехал в Нарву в минувшие выходные, и мы работаем в сотрудничестве с полицией, - говорит гендиректор департамента Каур Каяк. - Выражаем соболезнования близким погибшей и призываем всех жителей Эстонии относиться к газовым приборам и установкам с осторожностью. На данный момент датчик угарного газа в Эстонии обязателен. Я надеюсь, что все мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подобные аварии больше не повторялись.
В Нарве прошлая похожая трагедия имела место в мае 2020 года: тогда при работающем газовом бойлере и одновременно работающей кухонной вытяжке - это взаимоотягощающие факторы - от скопившегося в ванной угарного газа погиб 30-летний мужчина.
В марте 2016 года в Нарве жертвой угарного газа стала 15-летняя девочка.
"Главное, в шкаф не убирать"
Руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин подчеркнул, что при выборе датчика угарного газа есть важное обстоятельство: для сухого помещения, например, комнаты с печкой или кухни с газовым бойлером, можно выбрать устройство без влагозащиты, то есть подешевле, однако если газовый бойлер находится в ванной комнате, тогда датчик обязательно должен быть рассчитанным на влажное помещение, и он более дорогой.
- К сожалению, в Нарве большинство газовых колонок установлены как раз в ванных. Для установки в ванной подходят датчики, защищенные от влаги, от водяного пара, имеющие маркировку IP44, это очень важно, - добавил Душкин.
Некоторые датчики, по словам Душкина, бывают с экраном отображения концентрации угарного газа, но это не важный фактор при выборе: "Если газ скапливается - датчик дает сигнал, и обычному человеку не нужно знать, какая сейчас концентрация угарного газа, а важно сразу позвонить на 112 и вызвать спасательную службу. Потом уже спасатели на месте дадут руководства к дальнейшим действиям".
Душкин отметил, что постоянно присутствующий в квартирах угарный газ в малых дозах может быть причиной плохого самочувствия людей: "После 2018 года, когда многие люди поставили эти датчики, у спасателей количество выездов по таким вызовам возросло. До этого люди жили и не знали, что травятся".
В отношении установки датчика угарного газа Душкин порекомендовал следовать приложенной к датчику инструкции, но если ее не понять, то есть общие правила. Прежде всего, датчик должен находиться именно в том помещении, где работает газовое или печное оборудование, и не ближе полутора-двух метров от него. Высота расположения датчика - примерно метр-полтора от пола. Можно даже просто положить включенный датчик на полку. "Главное, в шкаф не убирать", - добавил Душкин.
Проконсультировать владельца жилья по вопросам безопасности могут сами спасатели. Заказать консультационный визит на дом можно по инфотелефону 1247. Специалисты при необходимости помогут с установкой датчиков. В идеале такие визиты могли бы заказывать квартирные товарищества, чтобы за раз охватить больше квартир.
Нужно много датчиков
С 2018 года наличие датчика угарного газа обязательно во всех жилых помещениях, где газовое оборудование соединено с дымовой трубой. С 2022 года наличие такого датчика станет также обязательным для всех помещений, где есть плита, печь или камин, работающие на твердом топливе. Спасательный департамент рекомендует установить там датчик уже сейчас.
Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что во вторник состоится их общая встреча с представителями Спасательного департамента и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, чтобы обсудить, как можно помочь с датчиками нуждающимся семьям с детьми. "Они сейчас наш приоритет", - подчеркнула мэр.
Отдельным проектом Нарвская горуправа постарается снабдить своих социальных работников, посещающих горожан на дому, переносными детекторами угарного газа. Так уже сделали, например, власти города Тарту. Аналогичные детекторы есть у медиков скорой помощи и спасателей.
- Разумеется, все эти вопросы денежные, но дороже человеческой жизни ничего нет. Попробуем найти такое решение, чтобы в будущем мы могли больше не встречаться по таким поводам, - высказалась Райк в преддверии совещания.