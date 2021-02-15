Невидимый убийца унес жизнь 12-летней девочки

В марте 2016 года в Нарве жертвой угарного газа стала 15-летняя девочка.

"Главное, в шкаф не убирать"

Руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин подчеркнул, что при выборе датчика угарного газа есть важное обстоятельство: для сухого помещения, например, комнаты с печкой или кухни с газовым бойлером, можно выбрать устройство без влагозащиты, то есть подешевле, однако если газовый бойлер находится в ванной комнате, тогда датчик обязательно должен быть рассчитанным на влажное помещение, и он более дорогой.

- К сожалению, в Нарве большинство газовых колонок установлены как раз в ванных. Для установки в ванной подходят датчики, защищенные от влаги, от водяного пара, имеющие маркировку IP44, это очень важно, - добавил Душкин.

Некоторые датчики, по словам Душкина, бывают с экраном отображения концентрации угарного газа, но это не важный фактор при выборе: "Если газ скапливается - датчик дает сигнал, и обычному человеку не нужно знать, какая сейчас концентрация угарного газа, а важно сразу позвонить на 112 и вызвать спасательную службу. Потом уже спасатели на месте дадут руководства к дальнейшим действиям".

Душкин отметил, что постоянно присутствующий в квартирах угарный газ в малых дозах может быть причиной плохого самочувствия людей: "После 2018 года, когда многие люди поставили эти датчики, у спасателей количество выездов по таким вызовам возросло. До этого люди жили и не знали, что травятся".

Руководитель Нарвской спасательной команды Денис Душкин: "До этого люди жили и не знали, что травятся". ФОТО: Илья Смирнов

В отношении установки датчика угарного газа Душкин порекомендовал следовать приложенной к датчику инструкции, но если ее не понять, то есть общие правила. Прежде всего, датчик должен находиться именно в том помещении, где работает газовое или печное оборудование, и не ближе полутора-двух метров от него. Высота расположения датчика - примерно метр-полтора от пола. Можно даже просто положить включенный датчик на полку. "Главное, в шкаф не убирать", - добавил Душкин.

Проконсультировать владельца жилья по вопросам безопасности могут сами спасатели. Заказать консультационный визит на дом можно по инфотелефону 1247. Специалисты при необходимости помогут с установкой датчиков. В идеале такие визиты могли бы заказывать квартирные товарищества, чтобы за раз охватить больше квартир.

Нужно много датчиков

С 2018 года наличие датчика угарного газа обязательно во всех жилых помещениях, где газовое оборудование соединено с дымовой трубой. С 2022 года наличие такого датчика станет также обязательным для всех помещений, где есть плита, печь или камин, работающие на твердом топливе. Спасательный департамент рекомендует установить там датчик уже сейчас.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что во вторник состоится их общая встреча с представителями Спасательного департамента и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, чтобы обсудить, как можно помочь с датчиками нуждающимся семьям с детьми. "Они сейчас наш приоритет", - подчеркнула мэр.

Отдельным проектом Нарвская горуправа постарается снабдить своих социальных работников, посещающих горожан на дому, переносными детекторами угарного газа. Так уже сделали, например, власти города Тарту. Аналогичные детекторы есть у медиков скорой помощи и спасателей.