Людмила Янченко: Кохтла-Ярве не урезает финансирование образования и социальной сферы

Что же касается увеличения суммы, выделенной на управленческие расходы, то ни о каком повышении затрат "на себя" горуправлением речи нет. Часть этих средств пойдет на работу избирательных участков в городе, ведь в 2021 году состоятся выборы в местные самоуправления и город должен финансировать их проведение на своей территории.

В соответствии с современными требованиями при входе в избирательные участки теперь должны быть пандусы, чтобы сделать посещение более удобным для людей с ограниченными возможностями; деньги на сооружение пандусов заложены в этой же статье расходов. Кроме того, необходимо иметь резерв денежных средств. В начале прошлого года он тоже был, однако в связи со сложной ситуацией пришлось деньги из него перевести на другие городские потребности, поэтому объем бюджетных средств на управление к концу года стал меньше. Но теперь резерв восстановлен, то есть мы вернулись к обычной практике.

В своей статье г-н Пахка стремится создать впечатление, что в городе Кохтла-Ярве слишком большие управленческие расходы. Между тем уже много раз и в различных источниках приводились данные, показывающие, что эти расходы в нашем городе совсем не велики в сравнении с аналогичными расходами других самоуправлений. В Нарва-Йыэсуу этот показатель составляет 13,23%, в Тойла - 11,77%, в Нарве - 11,25%, в Алутагузе - 11,1%, в Силламяэ - 9,37%, в Йыхви - 8,3%, в Люганузе - 7,7%, в Кохтла-Ярве - 7,47%.

Как видим, управленческие расходы в Кохтла-Ярве ниже всех в сравнении с другими самоуправлениями уезда. Мы вправе гордиться этим. Низкий уровень управленческих расходов в нашем городе сохраняется с конца 90-х годов, когда было проведено резкое сокращение штата городского самоуправления, а его структура перестроена. С тех пор мы по мере необходимости вносим изменения, позволяющие экономно использовать ресурсы на управление городом.

Утверждения г-на Пахка о том, что Кохтла-Ярве будто бы меньше выделяет средств "на одного ученика", чем другие самоуправления, - очередной пример ситуации, когда человек не понимает, о чем говорит. Количество денег, которые приходятся на одного ученика, зависит от наполняемости школ и расходов на содержание школ. Чем больше учеников в школе и чем меньше коммунальные расходы, которые зависят напрямую от состояния зданий (расходы на отопление и т.д.), тем меньше стоимость одного школьного места.

Как известно, почти во всех самоуправлениях Эстонии число детей снижается. Школьная система в Кохтла-Ярве была своевременно оптимизирована, и число наших школ относительно неплохо соответствует количеству учеников, благодаря чему одно школьное место обходится не слишком дорого. В городе это легче обеспечить. В волостях, где жителей вообще немного, ситуация сложнее. Там зачастую волей-неволей приходится содержать далеко не заполненные школы, где из-за малого количества учеников цена школьного места оказывается очень высокой.