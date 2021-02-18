Чт, 18.02.2021
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Людмила Янченко: Кохтла-Ярве не урезает финансирование образования и социальной сферы

Людмила Янченко, мэр Кохтла-Ярве ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В газете "Северное побережье" была опубликована эмоциональная статья активиста избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" Янека Пахка "Город Кохтла-Ярве урезает финансирование образования, но не свои зарплаты".

Там утверждается, что горуправление в 2021 году намерено в сравнении с 2020 годом сократить финансирование сферы образования на 2,8 млн евро и социальной сферы почти на миллион. Далее Янек Пахка сообщает, что управленческие расходы горуправление собирается увеличить на двести тысяч, и намекает, что эти деньги могут потратить "на себя" - на представительские расходы и саморекламу.

Еще одно обвинение заключается в том, что город Кохтла-Ярве будто бы очень мало в сравнении с другими самоуправлениями выделяет средств на школьников. И приводит цифры: в Тойла на ученика выделяется 5792 евро, в Йыхви - 4122 евро, в Кохтла-Ярве - 3347 евро. А в среднем по Эстонии - 5000 евро, то есть Кохтла-Ярве вроде бы в числе худших.

К счастью для нашего города, все эти обвинения ложные. Горуправление не собирается сокращать финансирование сферы образования, не собирается урезать бюджет социальной сферы, не намерено тратить дополнительные деньги "на себя". И на финансирование учащихся наш город выделяет столько средств, сколько необходимо.

Как же тогда быть с приведенными в статье цифрами, откуда они?

Данные утверждения связаны с тем, что г-н Пахка не знает процедуру составления бюджета. Он сравнивает данные по бюджету в конце 2020 года с предварительными данными на начало 2021 года. Но первоначальный бюджет нельзя сравнивать с бюджетом на конец года, куда уже включены дополнительным бюджетом переходящие остатки неиспользованных средств от хозяйственной деятельности и целевые поступления на различные проекты.

Переходящие остатки средств составляют около 2 млн евро и будут включены при принятии дополнительного бюджета, т.к. они выявляются после окончания составления отчета по исполнению бюджета предыдущего года. В течение бюджетного года выделяются дополнительные средства от государственных структур на целевые расходы, которые добавляются в бюджет по мере поступления. Таким образом, расходы образования и социальной сферы увеличиваются при принятии дополнительных бюджетов.

Надо быть совершенно некомпетентным человеком, чтобы возмущаться, сравнивая бюджет конца года, вобравший дополнительные поступления, с первоначальным неполным бюджетом.

Кто-то может спросить: а точно ли будут дополнительные поступления в течение года? Да, будут. Уже после получения данных по переходящим остаткам бюджет вырастет. И нет сомнений, что дополнительные средства мы получим, предварительные наметки на этот счет уже есть. Насколько велик будет их объем к концу года, сейчас никто не сможет предсказать, но они будут.

Не секрет, что из-за эпидемии мы живем в очередном сложном периоде. Но и преувеличивать опасность не стоит. Мы знаем, что будет сложно, однако так бывало и прежде, и не один раз. Сейчас ситуация еще не самая худшая, и кардинальных изменений в бюджете не предвидится.

Надо быть совершенно некомпетентным человеком, чтобы возмущаться, сравнивая бюджет конца года, вобравший дополнительные поступления, с первоначальным неполным бюджетом.

Что же касается увеличения суммы, выделенной на управленческие расходы, то ни о каком повышении затрат "на себя" горуправлением речи нет. Часть этих средств пойдет на работу избирательных участков в городе, ведь в 2021 году состоятся выборы в местные самоуправления и город должен финансировать их проведение на своей территории.

В соответствии с современными требованиями при входе в избирательные участки теперь должны быть пандусы, чтобы сделать посещение более удобным для людей с ограниченными возможностями; деньги на сооружение пандусов заложены в этой же статье расходов. Кроме того, необходимо иметь резерв денежных средств. В начале прошлого года он тоже был, однако в связи со сложной ситуацией пришлось деньги из него перевести на другие городские потребности, поэтому объем бюджетных средств на управление к концу года стал меньше. Но теперь резерв восстановлен, то есть мы вернулись к обычной практике.

В своей статье г-н Пахка стремится создать впечатление, что в городе Кохтла-Ярве слишком большие управленческие расходы. Между тем уже много раз и в различных источниках приводились данные, показывающие, что эти расходы в нашем городе совсем не велики в сравнении с аналогичными расходами других самоуправлений. В Нарва-Йыэсуу этот показатель составляет 13,23%, в Тойла - 11,77%, в Нарве - 11,25%, в Алутагузе - 11,1%, в Силламяэ - 9,37%, в Йыхви - 8,3%, в Люганузе - 7,7%, в Кохтла-Ярве - 7,47%.

Как видим, управленческие расходы в Кохтла-Ярве ниже всех в сравнении с другими самоуправлениями уезда. Мы вправе гордиться этим. Низкий уровень управленческих расходов в нашем городе сохраняется с конца 90-х годов, когда было проведено резкое сокращение штата городского самоуправления, а его структура перестроена. С тех пор мы по мере необходимости вносим изменения, позволяющие экономно использовать ресурсы на управление городом.

Утверждения г-на Пахка о том, что Кохтла-Ярве будто бы меньше выделяет средств "на одного ученика", чем другие самоуправления, - очередной пример ситуации, когда человек не понимает, о чем говорит. Количество денег, которые приходятся на одного ученика, зависит от наполняемости школ и расходов на содержание школ. Чем больше учеников в школе и чем меньше коммунальные расходы, которые зависят напрямую от состояния зданий (расходы на отопление и т.д.), тем меньше стоимость одного школьного места.

Как известно, почти во всех самоуправлениях Эстонии число детей снижается. Школьная система в Кохтла-Ярве была своевременно оптимизирована, и число наших школ относительно неплохо соответствует количеству учеников, благодаря чему одно школьное место обходится не слишком дорого. В городе это легче обеспечить. В волостях, где жителей вообще немного, ситуация сложнее. Там зачастую волей-неволей приходится содержать далеко не заполненные школы, где из-за малого количества учеников цена школьного места оказывается очень высокой.

В этом нет ничего хорошего. Вынужденное содержание полупустых школ - излишняя трата средств. Качество учебы от этого не улучшается. Делать вид, что это какой-то положительный пример, не стоило бы.

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