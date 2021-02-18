Улицы Нарвы станут светлее: более восьмисот новых фонарей

Департамент развития и экономики города Нарва и выбранное в ходе тендера АО "Elero" 15 февраля подписали контракт для проведения реновации инфраструктуры уличного освещения в приграничном городе. Подготовительный этап этого проекта длился с 2018 года.

Цель проекта - обновление системы уличного освещения с заменой ее на более энергосберегающую. Будут установлены современные LED-светильники, что позволит, как ожидается, сократить потребление энергии примерно на половину и создать безопасные условия для движения транспорта и пешеходов.

В рамках проекта будет обновлено 839 точек освещения на многих улицах города, в том числе центральных. Срок выполнения проектно-строительных работ - апрель 2022 года.

Общий бюджет проекта составляет около 3,8 миллиона. Софинансирование в размере более 1,2 миллиона получено Нарвой из средств программы Фонда сплочения.

Директор департамента развития и экономики города Нарва Юрий Сайя в комментарии объяснил, что освещение будут менять на городских улицах, на которых происходит интенсивное движение и по которым ходит общественный транспорт. Не затронуты проектом внутриквартальные дороги и площадки, так как это не предусмотрено программой софинансирования.

- То, что останется нереновированным, - оно все еще в рабочем состоянии и может продолжать работать, - отметил Сайя.

Тут стоит уточнить, что данный проект также не затрагивает автотранзитный путь через Нарву - начальный отрезок улицы Раху и улицу Пауля Кереса. Им предстоит полная перестройка в ближайшие пару лет, многомиллионный договор о чем подписали с исполнителем в конце января.

Также не попали в проект замены уличного освещения протяженные и оживленные улицы Креэнхольми, Кадастику, начальный отрезок улицы Александра Пушкина, улицы Раквере, Пяхклимяэ и ряд других, на которых фонари меняли в прошлые годы.