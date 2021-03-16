Марис Тоомель: Центристской партии потребовалось более трех лет, чтобы понять необходимость народного бюджета

Целью было улучшить понимание жителями волости сущности волостного бюджета и его формирования, а также посодействовать сотрудничеству между общинами и посредством этого решать важные именно с точки зрения жителей проблемы.

Кроме народного бюджета в разделе управления были перечислены еще несколько хороших идей, которые нам хотелось бы претворить в жизнь. Партия реформ посчитала необходимым в интересах публичного правления сделать все открытые заседания наблюдаемыми, а заключенные волостью договоры и организованные волостью тендеры - доступными на домашней странице.

Из-за йыхвиского политического ландшафта мы пробыли в волостном управлении всего три месяца. За такое время трудно сделать что-то масштабное и переломное, но мы все же сумели вновь вынести на обсуждение тему народного бюджета.

До этого мы подавали предложения о народном бюджете в случае бюджетов как 2018, 2019, так и 2020 года, однако депутаты Центристской партии и избирательного союза "Meie Kodu" каждый раз отклоняли его. Как и предложение об изменении бюджета 2021 года, по которому мы хотели увеличить объем народного бюджета по сравнению с предложенными властным союзом 20000 евро, что, по нашему мнению, является слишком маленькой суммой.

Теперь нынешняя волостная власть выходит с планом народного бюджета, будто это ее идея и результат ее большой работы. В действительности руководимая Центристской партией волостная власть в течение предыдущих трех с половиной лет сама отвергала данную инициативу.

Почему они вдруг изменили мнение? Очевидно, причиной стали осенние выборы или же они действительно считают, что предложенная Партией реформ идея по сути очень хороша. Жаль только, что потребовалось больше трех лет, чтобы понять это.