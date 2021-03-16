Марис Тоомель: Центристской партии потребовалось более трех лет, чтобы понять необходимость народного бюджета
Стоял 2017 год, когда задолго до местных выборов развернулось обсуждение предвыборной программы. Команда Партии реформ долго обсуждала, как привлечь людей волости к процессу принятия решений и как жители волости могли бы высказывать свое слово именно по важным для них темам. В результате в предвыборную программу был внесен пункт о внедрении народного бюджета, по которому решение об использовании 1% бюджета принимают сами местные люди.