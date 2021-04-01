Косули объедают поля озимых

- Это новое наказание для земледельца: мало того, что гуси уничтожают урожай, так теперь и косули добавились, - недоволен хозяин хутора Патмари Айн Рего.

Порой бывало, что косули объедали весной какой-нибудь уголок поля у леса. И с этим надо просто мириться, если возделываешь поля вблизи леса. Но такого, чтобы на полях озимых косули паслись стадами, Рего еще не видел.