Чт, 1.04.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Косули объедают поля озимых

Выбирающиеся на поля стада косуль могут нанести ощутимый удар по урожаю. ФОТО: Arvo Meeks / Scanpix

Наряду с разоряющими поля озимых гусиными неприятности земледельцам нынешней весной доставляют и косули. Большими стадами они являются за кормом на поля зерновых и рапса. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Это новое наказание для земледельца: мало того, что гуси уничтожают урожай, так теперь и косули добавились, - недоволен хозяин хутора Патмари Айн Рего.

Порой бывало, что косули объедали весной какой-нибудь уголок поля у леса. И с этим надо просто мириться, если возделываешь поля вблизи леса. Но такого, чтобы на полях озимых косули паслись стадами, Рего еще не видел. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back