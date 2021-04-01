Косули объедают поля озимых
Наряду с разоряющими поля озимых гусиными неприятности земледельцам нынешней весной доставляют и косули. Большими стадами они являются за кормом на поля зерновых и рапса.
Наряду с разоряющими поля озимых гусиными неприятности земледельцам нынешней весной доставляют и косули. Большими стадами они являются за кормом на поля зерновых и рапса.
- Это новое наказание для земледельца: мало того, что гуси уничтожают урожай, так теперь и косули добавились, - недоволен хозяин хутора Патмари Айн Рего.