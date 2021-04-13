Йыхвиская оппозиция посягает на кошелек волостных руководителей
Йыхвиское волостное собрание в этот четверг проголосует за предложение предъявить требование о возмещении ущерба к бывшему старейшине волости Мартину Репинскому и нынешнему председателю волостного собрания Алексею Наумкину из-за незаконного увольнения директора центральной библиотеки. Своей очереди ждет проект, цель которого - потребовать возмещения убытков с помощника старейшины Эвелин Данилов, следующего руководителя библиотеки, которая допустила травлю на рабочем месте, что тоже обошлось волости в тысячи евро.