Йыхвиская оппозиция посягает на кошелек волостных руководителей

Входящий в оппозицию волостного собрания юрист Пауль Паас еще в прошлом декабре представил волостному собранию проект, в котором сослался на принятое в 2019 году решение, которым состоявшее из четырех человек волостное управление под руководством Мартина Репинского освободило от должности директора Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц . В обоснование было приведено обстоятельство, что Спитц нанесла ущерб репутации волости, поскольку публично рассказала о том, как Репинский принуждал ее покинуть должность по соглашению сторон и предлагал взамен компенсацию в размере зарплаты за шесть месяцев. Если некоторые чиновники и руководители волостных учреждений уступили подобному давлению, то Спитц отказалась.

Паас: за противозаконную деятельность должна быть материальная ответственность

Пауль Паас, член Йыхвиского волостного собрания. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Автор проектов о предъявлении требований о возмещении ущерба к волостным руководителям Пауль Паас говорит, что в течение последних двух лет избавление от неподходящих властям Йыхвиской волости работников стало обычной нормой поведения. "Прекращение трудовых отношений происходит любым способом и на любых основаниях и по принципу "чего бы это ни стоило", когда цель оправдывает средства. Такое поведение возможно лишь потому, что организаторы произошедшего не несут никакой материальной ответственности за содеянное, не говоря уж о политической ответственности".

По словам Пааса, в волости что-то совсем неладно, если волостной старейшина Юри Конрад считает, что никто не должен отвечать за произошедшее в Йыхвиской центральной библиотеке. "Такое отношение выражает полное принятие произошедшего и подбадривает продолжать в том же духе, ведь ничего же не случится".