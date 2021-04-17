Йыхвиские реформисты остаются без магнита голосов

Бывший йыхвиский волостной старейшина Сурва, более полугода являвшийся также замещающим членом Рийгикогу, сказал, что поскольку в последние годы все больше занят на своем хуторе в Алутагузе, то считает правильным баллотироваться в этой волости. Сурва был также старейшиной Мяэтагузеской волости, входящей теперь в состав Алутагузеской волости.

В 2017 году, баллотируясь в Йыхвиское волостное собрание, он набрал 234 голоса, принеся Партии реформ почти половину всех голосов. Среди всех избранных в волостное собрание депутатов результат Сурва был четвертым. После избрания в собрание Сурва большую часть времени находился в оппозиции. В результате состоявшегося прошлым летом конкурса он стал директором Йыхвиской спортшколы. После очередного властного переворота в Йыхви новые власти вынудили его за компенсацию в размере трех месячных зарплат уйти из спортшколы. Однако волостное управление наняло его по договору поручения проектным руководителем создания футбольного холла.