Йыхвиские реформисты остаются без магнита голосов
Йыхвиским реформистам придется на осенних выборах обойтись без прежнего магнита голосов Айвара Сурва, решившего баллотироваться в Алутагузеской волости.
Йыхвиским реформистам придется на осенних выборах обойтись без прежнего магнита голосов Айвара Сурва, решившего баллотироваться в Алутагузеской волости.
Бывший йыхвиский волостной старейшина Сурва, более полугода являвшийся также замещающим членом Рийгикогу, сказал, что поскольку в последние годы все больше занят на своем хуторе в Алутагузе, то считает правильным баллотироваться в этой волости. Сурва был также старейшиной Мяэтагузеской волости, входящей теперь в состав Алутагузеской волости.