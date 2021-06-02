Борнхёэ должен смотреть в окна волостной управы

Речь идет о парке, посвященном известному эстонскому писателю, когда-то работавшему в Йыхви судьей Эдуарду Борнхёэ (урожденный Эдуард Брунберг). В парке площадью около 13000 квадратных метров планируется установить также бронзовую скульптуру Борнхёэ, сидящего на скамье. Волостное управление утверждает, что хотя скульптура еще не заказана и ее местоположение не определено, при проектировании территории нужно учитывать, что взгляд писателя должен быть направлен на здание Йыхвиского волостного управления.