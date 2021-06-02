Борнхёэ должен смотреть в окна волостной управы
Йыхвиское волостное управление запросило у десяти архитектурных бюро ценовое предложение для составления ландшафтно-архитектурного проекта парка имени Борнхёэ на участке по ул. Кооли, 2.
Йыхвиское волостное управление запросило у десяти архитектурных бюро ценовое предложение для составления ландшафтно-архитектурного проекта парка имени Борнхёэ на участке по ул. Кооли, 2.
Речь идет о парке, посвященном известному эстонскому писателю, когда-то работавшему в Йыхви судьей Эдуарду Борнхёэ (урожденный Эдуард Брунберг). В парке площадью около 13000 квадратных метров планируется установить также бронзовую скульптуру Борнхёэ, сидящего на скамье. Волостное управление утверждает, что хотя скульптура еще не заказана и ее местоположение не определено, при проектировании территории нужно учитывать, что взгляд писателя должен быть направлен на здание Йыхвиского волостного управления.
Эдуард Борнхёэ (1862-1923) работал председателем Йыхвиского верховного крестьянского суда в 1907-1917 годах (с 1912 года жил в Нарве).