Ахтмеский памп-трек снова окружили забором

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что уже в первые дни после открытия памп-трека любители слалома на велосипедах стали испытывать на прочность не только асфальтированные дорожки, но и устланные рулонным газоном склоны.

- Испортили за считанные дни. К сожалению, невозможно определить, кто так резвился, но по словам жильцов окрестных домов, это были даже не дети, а взрослые люди. К строителям претензий нет - газонная трава не успела прирасти, поэтому газоны испортились. Придется искать дополнительные средства в бюджете на восстановление. Сколько потребуется денег, пока сказать не могу - специалисты составляют смету.

Когда заборы снова снимут, тоже неизвестно, не исключено, что они простоят до весны. По словам мэра, рассматривается также вопрос об установке камер наблюдения - тогда в случаях вандализма легче будет найти виновных.