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Ахтмеский памп-трек снова окружили забором

Такой вид обрели газоны после катания тех, кому асфальтированных дорожек показалось мало. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Не прошло и месяца с открытия памп-трека в Ахтме, как вокруг нового сооружения вновь поставили ограждение. Когда велосипедисты вновь смогут воспользоваться дорожками - неизвестно.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что уже в первые дни после открытия памп-трека любители слалома на велосипедах стали испытывать на прочность не только асфальтированные дорожки, но и устланные рулонным газоном склоны.

- Испортили за считанные дни. К сожалению, невозможно определить, кто так резвился, но по словам жильцов окрестных домов, это были даже не дети, а взрослые люди. К строителям претензий нет - газонная трава не успела прирасти, поэтому газоны испортились. Придется искать дополнительные средства в бюджете на восстановление. Сколько потребуется денег, пока сказать не могу - специалисты составляют смету.

Когда заборы снова снимут, тоже неизвестно, не исключено, что они простоят до весны. По словам мэра, рассматривается также вопрос об установке камер наблюдения - тогда в случаях вандализма легче будет найти виновных.

Общая площадь специальной велосипедной трассы на улице Ридакюла составляет 1200 квадратных метров, асфальтовой дорожки - 167 квадратных метров. Построила спортивное сооружение столичная фирма "Heaven Ehitus", сумма инвестиций - более 73 тысяч евро без налога.

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