Власти Кохтла-Ярве обвиняют госгимназию в создании элитной школы

Два года назад к учебе в Кохтла-Ярвеской гимназии приступили более 300 учеников. Сейчас их наполовину меньше. В то же время только в расположенный на расстоянии 30 километров Силламяэ каждое утро ездят на учебу более ста гимназистов. Городские власти считают такое положение ненормальным.

- Если бы гимназий у нас в Кохтла-Ярве было несколько, то могла бы быть и одна элитная, куда принимали бы только тех детей, которые учились на 100 процентов на эстонском языке и имели очень хорошую успеваемость. Однако у нас гимназия одна-единственная, и город ежегодно платит из своего бюджета 120000 евро другим самоуправлениям потому, что наша гимназия их к себе не приняла. И это ведь ненормально, что государство построило новую школу, а заполнена она учениками лишь наполовину. Это напрасная трата государственных денег, - сказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Госгимназия отвергает обвинения городского руководства и ссылается на выбор самих школьников и качество обучения в основных школах.

- Это чисто выбор самих учеников, какую школу они выбирают. Учащимся из русскоязычных основных школ, родной язык которых русский и которые закончили основную школу на русском языке, вероятно, удобнее продолжать учебу на русском языке. Но наша школа работает на 100 процентов по эстоноязычной учебной программе. Серьезно посмотреть на себя должно местное самоуправление: на каком уровне заканчивают основную школу учащиеся, каковы их познания в эстонском языке и в реальных предметах, - сказал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур.

В этом учебном году Кохтла-Ярвеская гимназия предоставляла возможность учебы примерно ста поступавшим в 10-й класс школьникам, половина из которых решили учиться все же в других самоуправлениях.