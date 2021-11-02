Леа Ранд: После драки кулаками не машут
Да, именно так гласит старая поговорка. К сожалению, если прочитать опубликованную 19 октября статью-мнение Тийта Салвана, то кажется, что борьба продолжается.
Да, именно так гласит старая поговорка. К сожалению, если прочитать опубликованную 19 октября статью-мнение Тийта Салвана, то кажется, что борьба продолжается.
Я почти 27 лет отработала в подведомственном волости учреждении, пережила волостные собрания нескольких созывов и несколько самоуправлений, наблюдала разные периоды между выборами - и должна сказать, что настолько уродливой и низкой предвыборной борьбы до сих пор не видела.
Тийт Салван подчеркивает активную деятельность баллотирующегося избирательного союза в социальных сетях. Мы живем в 21-м веке, социальные сети стали важной частью нашей ежедневной жизни, и то, что перед выборами там делают себе рекламу, вещь совершенно обычная. Ведь этим же занимались и члены избирательного союза "Terve Meie Kogukond".
Но если люди из нашего избирательного союза делились там, помимо фотографий, своими мыслями и целями, то основная энергия противоположной стороны тратилась на то, чтобы распространять ложную информацию, создавать интригу, разводить демагогию. Разумеется, мы тоже вынуждены были отвечать на это и разъяснять истинную ситуацию.
Постоянно твердили перед выборами и твердят теперь о недостаточном общении с людьми. Да, действительно, у людей из нашего избирательного союза нет времени с утра до вечера общаться с народом где-нибудь перед магазином и раздавать всякую мелочевку. Вместо этого они занимаются своей повседневной работой, в ходе которой и общаются с людьми, выслушивают их мнения, радости и заботы.
Если говорить о "лавине лозунгов-деклараций" и о том, что "большего внимания наверняка были бы достойны конкретные идеи или решения проблем", как говорилось в статье-мнении, то хотелось бы вернуться к обещаниям избирательного союза "Terve Meie Kogukond". Что мы видим в них?
Как раз те самые лозунги-декларации, причем из 35 "обещаний" уже выполнены или находятся в процессе четырнадцать. Будь то строительство систем водоснабжения и канализации, соответствующий требованиям раздельный сбор отходов, организация обучения для родителей, создание современной учебной среды, открытие дополнительных групп в детсаду, сотрудничество со Спасательным департаментом, поддержка НКО, приведение в порядок волостных дорог и зданий и т.д.
Имеющий многолетний стаж самоуправленческой деятельности Тийт Салван должен быть и в курсе того, что волостной регистр документов уже несколько лет доступен для жителей, а заседания волостного собрания всегда были открытыми.
В этой программе мы видим также обещания, которые, по сути, не зависят от деятельности или бездеятельности как волостного собрания, так и волостного управления. Например, очень сложно обеспечить наличие поддерживающих учебную работу опорных систем, ведь специалистов данной области в нашем регионе найти очень трудно.
Тийт Салван должен быть в курсе этой темы, ведь прошел также через комиссию по образованию, членом которой являлся. Или, к примеру, создание условий для приема семейного врача в Вока. Условия со стороны волости созданы, однако конкурс семейных врачей проводит все же Департамент здоровья.
Совершенно непонятным остается обещание вновь открыть для жителей в Тойла портовую и береговую зону. Разве она сейчас закрыта? Это же обещание имеет продолжение - избавить волостной бюджет от портовых хозяйственных расходов. Что, продадим порт и завтра у нас будет частный порт, который действительно может закрыться на замок?
Что касается велодороги Тойла - Вока, то опять же вызывает удивление, насколько коротка память человека. Все то время, пока я была связана с делами волости, стояла тема этой дороги. Хотелось бы спросить, почему же ее не построили за период десятилетнего "правления" Тийта Салвана. Причина та же, по которой застопорилось строительство велодороги между Тойла и мостом в Кырве. Все говорят о необходимости велодороги, но как только она каким-то образом затрагивает чью-то личную землю, дело осложняется.
В своей статье Тийт Салван поднимает также тему закрытия Кохтла-Ныммеского детдома. Да, действительно, чересчур было бы считать это достижением. Скорее, это было одним из дел, сделанных в течение предыдущих четырех лет.
Решение о закрытии детдома далось нелегко и не быстро. Ему предшествовали анализ ситуации и расчеты, доказавшие, что Тойлаской волости экономически нецелесообразно содержать детдом. На момент закрытия детдома в нем не было ни одного ребенка из Тойлаской волости, а поступавшие от других самоуправлений деньги не покрывали расходов на содержание детдома.
Поговорка гласит также: кто старое помянет - тому глаз вон. Рискну здесь своим глазом, но все же спрошу: почему закрытие Кохтла-Ныммеского детдома является худшим решением, чем закрытие Вокаского детдома, осуществленное во времена правления Тийта Салвана?
Рискну также вторым глазом и осмелюсь еще немного покопаться в истории. Если сейчас кажется, будто все сделанное за последние четыре года было плохим и неправильным, то задам вопрос: все ли сделанное за вышеупомянутый десятилетний срок правления было хорошим и правильным? Например, закрытие Тойлаского попечительского дома, заключение не просто неблагоприятного, а невыгодного для волости договора с владельцем частного детсада, вследствие чего давление на волостной кошелек ощущать придется еще несколько лет, или приватизация директорского дома.
Похоже, что память селективна.
Хотелось бы остановиться еще на одной теме. Перед выборами наш избирательный союз постоянно попрекали тем, что в нем много работников подведомственных волости учреждений, а получающий зарплату от самоуправления депутат, мол, неволен в своих решениях.
Но ни разу судьба моего рабочего места или самой библиотеки не зависела от того, насколько хорошо я лажу с "правителями" или с кем я нахожусь, так сказать, в одной лодке. Очевидно, мне повезло, ведь действительно: в отличие от некоторых других самоуправлений места руководителей учреждений в Тойлаской волости не являлись политическими.
Мы баллотировались в первую очередь потому, что хотим вкладывать свое время, свои умения, знания и энергию в развитие своей сферы деятельности и всей волости.
В Тойласком волостном собрании нового созыва нет ни одного руководителя подведомственного учреждения; в нем, к счастью, достаточно имеющих большой стаж и опыт людей, и наряду с ними к работе в волостном собрании приступит дельная, несущая новые идеи энергичная молодежь из нашего избирательного союза. К сожалению, принимать решения в нашем волостном собрании и руководить жизнью волости будут также два человека с уголовным фоном. Однако народ свой выбор сделал.