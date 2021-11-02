Леа Ранд: После драки кулаками не машут

Что касается велодороги Тойла - Вока, то опять же вызывает удивление, насколько коротка память человека. Все то время, пока я была связана с делами волости, стояла тема этой дороги. Хотелось бы спросить, почему же ее не построили за период десятилетнего "правления" Тийта Салвана. Причина та же, по которой застопорилось строительство велодороги между Тойла и мостом в Кырве. Все говорят о необходимости велодороги, но как только она каким-то образом затрагивает чью-то личную землю, дело осложняется.

В своей статье Тийт Салван поднимает также тему закрытия Кохтла-Ныммеского детдома. Да, действительно, чересчур было бы считать это достижением. Скорее, это было одним из дел, сделанных в течение предыдущих четырех лет.

Решение о закрытии детдома далось нелегко и не быстро. Ему предшествовали анализ ситуации и расчеты, доказавшие, что Тойлаской волости экономически нецелесообразно содержать детдом. На момент закрытия детдома в нем не было ни одного ребенка из Тойлаской волости, а поступавшие от других самоуправлений деньги не покрывали расходов на содержание детдома.

Поговорка гласит также: кто старое помянет - тому глаз вон. Рискну здесь своим глазом, но все же спрошу: почему закрытие Кохтла-Ныммеского детдома является худшим решением, чем закрытие Вокаского детдома, осуществленное во времена правления Тийта Салвана?

Рискну также вторым глазом и осмелюсь еще немного покопаться в истории. Если сейчас кажется, будто все сделанное за последние четыре года было плохим и неправильным, то задам вопрос: все ли сделанное за вышеупомянутый десятилетний срок правления было хорошим и правильным? Например, закрытие Тойлаского попечительского дома, заключение не просто неблагоприятного, а невыгодного для волости договора с владельцем частного детсада, вследствие чего давление на волостной кошелек ощущать придется еще несколько лет, или приватизация директорского дома.

Похоже, что память селективна.

Хотелось бы остановиться еще на одной теме. Перед выборами наш избирательный союз постоянно попрекали тем, что в нем много работников подведомственных волости учреждений, а получающий зарплату от самоуправления депутат, мол, неволен в своих решениях.

"Похоже, что память у Тийта Салвана выборочная". Леа Ранд

Но ни разу судьба моего рабочего места или самой библиотеки не зависела от того, насколько хорошо я лажу с "правителями" или с кем я нахожусь, так сказать, в одной лодке. Очевидно, мне повезло, ведь действительно: в отличие от некоторых других самоуправлений места руководителей учреждений в Тойлаской волости не являлись политическими.

Мы баллотировались в первую очередь потому, что хотим вкладывать свое время, свои умения, знания и энергию в развитие своей сферы деятельности и всей волости.