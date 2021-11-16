Елена Рагни: Псакинг в волости Люганузе

Ограничения, маски, вакцинация стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Поток информации - агрессивный. И чтобы оставить след в истории или удержаться в кресле любым способом, некоторые деятели от политики используют разные технологии. Начиная от "Kes on ees - see on mees!" до очень популярной технологии псакинга (когда человек говорит заведомо ложную информацию с умным видом без каких- либо извинений после).

Человек, который хочет внести вклад в развитие своего региона, всегда может быть оболган без всякого стеснения, т.к. у оппонента может быть подозрение. Таких примеров много, а информации о неподтверждении фактов - нет.

Хуже всего приходится человеку, являющемуся руководителем заведения. Под эти подозрения попала и я в этом году, участвуя в выборах в местное самоуправление, не являясь членом какой-либо партии.

В жалобах старейшины волости Люганузе в Центральную избирательную комиссию указывается, что я, как директор, могла воздействовать на свободу выбора при голосовании на учеников и учителей в школе. ("Koolidirektor on aga kaebaja hinnangul võimupositsioonil ega tohiks kallutada õpetajaid ja õpilasi enda poolt hääletama".)

Уважаемый жалобщик! Я благодарю Вас за бесплатный пиар, который сделал меня в прошлом году популярной личностью среди жителей нашей волости, благодаря проведению реформы школьной сети волости. Мне не пришлось выходить на улицы, делать подарки, участвовать в благотворительных поездках, для того чтобы жители волости оказали мне честь и проголосовали за меня. Искренне благодарю всех, кто проголосовал за мою кандидатуру!

Вы неоднократно пытались очернить коллектив школы, утверждая, что там работают люди без образования. Мы прошли проверку Министерства образования и получили подтверждение, что соответствуем квалификации магистра.

"Своих учеников мы учим тому, чтобы они играли по правилам и умели красиво проигрывать и признавать свои ошибки. Жалко, что политики забывают об этой простой истине". Елена Рагни, директор Кивиылиской русской школы

Теперь вы утверждаете, что учителя самостоятельно не могут принять решение и я использовала свое служебное положение, препятствуя их свободе выбора.

Достойно сожаления, что Вы как руководитель волости не знаете, что наша школа основная и там учатся молодые люди, не достигшие возраста порога голосования.

Хочется заметить, что накануне выборов был наш профессиональный праздник - День учителя. Подарки коллективам сделало волостное управление, где старейшиной являлись Вы, также привезли подарки представители Партии реформ. Как к этим действиям нужно относиться в свете сегодняшних подозрений? Воздействие на свободу выбора?

В сложившейся ситуации у меня, как и у любого человека, возникает вопрос: чего боится действующее самоуправление? Для чего необходимо затягивать время?

Своих учеников мы учим тому, чтобы они играли по правилам и умели красиво проигрывать и признавать свои ошибки. Жалко, что политики забывают об этой простой истине.