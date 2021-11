Елена Рагни: Псакинг в волости Люганузе

Поток информации - агрессивный. И чтобы оставить след в истории или удержаться в кресле любым способом, некоторые деятели от политики используют разные технологии. Начиная от "Kes on ees - see on mees!" до очень популярной технологии псакинга (когда человек говорит заведомо ложную информацию с умным видом без каких- либо извинений после).