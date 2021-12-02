Вкусовые приключения привлекли в регион рекордное число гостей

Хотя по сравнению с прежними четырьмя годами этот период был короче, гости к предложенным мероприятиям проявили больший интерес. "В этот раз в целом побывало свыше 400 гостей, что в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал Меэлис Кууск, руководитель маркетинговых проектов туристического кластера Ида-Вирумаа.

Наряду с этим гостей немного знакомили с Ида-Вирумаа как с приключенческим краем посредством мероприятий, отражающих своеобразие региона. Например, туристический клуб "Алутагузе" предложил гостям приключение, где пища готовилась на костре, а для уравновешивания калорий был предпринят поход в кохтла-ныммеские "Альпы".