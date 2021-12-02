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Вкусовые приключения привлекли в регион рекордное число гостей

Шахтерский бургер. ФОТО: Erakogu

В ноябре десять региональных кафе, ресторанов и музеев в течение десяти дней предлагали вкусовые приключения.

Хотя по сравнению с прежними четырьмя годами этот период был короче, гости к предложенным мероприятиям проявили больший интерес. "В этот раз в целом побывало свыше 400 гостей, что в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал Меэлис Кууск, руководитель маркетинговых проектов туристического кластера Ида-Вирумаа.

Наряду с этим гостей немного знакомили с Ида-Вирумаа как с приключенческим краем посредством мероприятий, отражающих своеобразие региона. Например, туристический клуб "Алутагузе" предложил гостям приключение, где пища готовилась на костре, а для уравновешивания калорий был предпринят поход в кохтла-ныммеские "Альпы".

Эстонский шахтный музей позвал на экскурсию в свое подземное отделение вместе с настоящим шахтером и предложил настоящий шахтерский завтрак. Это вызвало такой интерес, что мероприятие пришлось по просьбе гостей продлить.

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