Вкусовые приключения привлекли в регион рекордное число гостей
В ноябре десять региональных кафе, ресторанов и музеев в течение десяти дней предлагали вкусовые приключения.
В ноябре десять региональных кафе, ресторанов и музеев в течение десяти дней предлагали вкусовые приключения.
Хотя по сравнению с прежними четырьмя годами этот период был короче, гости к предложенным мероприятиям проявили больший интерес. "В этот раз в целом побывало свыше 400 гостей, что в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал Меэлис Кууск, руководитель маркетинговых проектов туристического кластера Ида-Вирумаа.
Наряду с этим гостей немного знакомили с Ида-Вирумаа как с приключенческим краем посредством мероприятий, отражающих своеобразие региона. Например, туристический клуб "Алутагузе" предложил гостям приключение, где пища готовилась на костре, а для уравновешивания калорий был предпринят поход в кохтла-ныммеские "Альпы".
Эстонский шахтный музей позвал на экскурсию в свое подземное отделение вместе с настоящим шахтером и предложил настоящий шахтерский завтрак. Это вызвало такой интерес, что мероприятие пришлось по просьбе гостей продлить.