Новый главный тренер "Нарва-Транса" приедет из Финляндии

Президент "Транса" Николай Бурдаков отметил, что еще год назад подумывал о найме Еременко. "Мы встречались и разговаривали, но к соглашению не пришли. А теперь он сам нашел нас", - сказал Бурдаков, по словам которого новый главный тренер уже немного знаком с "Трансом".

По словам президента клуба, в пользу Еременко говорит и то, что он сторонник атакующего футбола. Еременко отметил при посредничестве домашней страницы клуба, что ему нравится стиль игры "Barcelona" и "Ajax", сопровождающийся сильным прессингом и доминированием на поле. "Никому не нравится высиживание и ожидание - ни игрокам, ни зрителям", - заявил новый главный тренер.

Бурдаков признает: чтобы вытянуть такой стиль игры в усиливающейся с каждым годом эстонской лиге мастеров, необходимы и футболисты соответствующего уровня. Для укрепления рядов "Трансу" потребуются к следующему сезону по крайней мере четыре легионера хорошего уровня, и Бурдаков надеется, что Еременко сумеет найти их благодаря своим связям.

Все три сына имеющего финское гражданство Еременко тоже являлись футболистами и играли также за финскую сборную. Средний сын Роман Еременко провел за сборную 73 игры и забил пять голов. На счету другого сына - Алексея - 57 игр за сборную и 14 голов. Один из его сыновей действует сейчас в качестве агента футболистов.

Уроженец Ростова (Россия) 57-летний Алексей Еременко играл в 1980-е годы в сильнейших клубах высшей лиги СССР - в московском "Спартаке", московском "Торпедо" и московском "Динамо". В 1990-е годы его карьера продолжилась и длилась около 20 лет в финских клубах. Некоторое время он играл также в Норвегии и Греции. В качестве тренера руководил наряду с клубами финской высшей лиги командами Казахстана и Армении. В закончившемся сезоне был главным тренером латвийского клуба "Jurmala Spartak", занявшего в латвийской лиге пятое место.