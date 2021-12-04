В Ида-Вирумаа две основные школы планируется сделать государственными

Министр Лийна Керсна сообщила ERR, что цель - навести порядок в этих двух школах как физически, так и по существу. В качестве одной из причин министр назвала то, что в некоторых самоуправлениях руководители волостей не работают над продвижением образования на эстонском языке.

- Мы пытаемся решить эту проблему, забрав школы под государственное управление. Я, возможно, наивно думаю, что эти школы могут быть временно переданы государству, чтобы однажды их можно было вернуть местным самоуправлениям, потому что у нас действует принцип, согласно которому, местное самоуправление несет ответственность за базовое образование, - сказал министр.

По её словам, речь идет только о двух школах в Ида-Вирумаа.

Министерство образования и науки разработало план действий, согласно которому к 2035 году во всех финансируемых государством общеобразовательных школах Эстонии обучение будет вестись на эстонском языке. В то же время министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ) признала, что план еще не утвержден партнером по коалиции - Центристской партией.

Ярвеская школа была образована в 2019 году после основания Кохтла-Ярвеской государственной гимназии и основной школы на базе Ярвеской гимназии.

Как ранее писало "Северное побережье", здание школы по улице Катсе, построенное полвека назад, самортизировано. Вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин сказал, что состояние школьного здания очень плохое и местами опасное. "Ремонтировать его - все равно что носить воду решетом", - констатировал он, отметив, что горуправление пришло к мнению, что разумнее построить новое здание. Источник финансирования строительства школьного здания пока неизвестен.

Более половины учеников Ярвеской школы - из русскоязычных семей. Многие из них нуждаются в языковой помощи, которую школа пока финансирует в основном из собственных резервов. О необходимости дополнительного финансирования эстонских школ Ида-Вирумаа говорила прежний директор школы Анне Эндъярв еще в 2012 году.