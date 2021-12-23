Йыхви отметит Прийта Кама ратушной медалью
Волостное управление поблагодарит за развитие Йыхви ратушной медалью вице-канцлера отдела тюрем Министерства юстиции Прийта Кама. Награду вручат в годовщину республики.
Волостное управление поблагодарит за развитие Йыхви ратушной медалью вице-канцлера отдела тюрем Министерства юстиции Прийта Кама. Награду вручат в годовщину республики.
- Роль Прийта Кама в деле развития правопорядка и экономической жизни как Йыхвиской волости, так и всего Ида-Вируского уезда достойна внимания, - сказала волостной старейшина Марис Тоомель.
- Кама руководил отделом тюрем Министерства юстиции 16 лет, и в течение этого времени эта область впечатляюще развивалась. При этом очень большое развитие происходило именно в Йыхви: построили Вирускую тюрьму, в Йыхви перевели отдел тюрем Министерства юстиции и АО "Eesti Vanglatööstus". Благодаря этому в Йыхви появились рабочие места как в публичном секторе, так и в частном секторе, оживилась местная экономика, - добавила она.
Прийт Кама развивал также местную культурную жизнь. Под его руководством учредили Эстонский клуб госчиновников, объединяющий главным образом действующих в Ида-Вирумаа работников публичного сектора. Клуб организует дополнительные обучения и совместные начинания работников публичного сектора, а также содействует межведомственным контактам.
Прийт Кама покинул должность вице-канцлера отдела тюрем в конце года.