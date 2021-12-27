ИНТЕРВЬЮ ⟩ Сравнение нарвских политиков с уголовниками-рецидивистами оказалось не в пользу первых
Кандидату в председатели Нарвского горсобрания Владимиру Жаворонкову не хватило всего одного депутатского голоса, чтобы получить достаточную для избрания поддержку. Школьный учитель, а в прошлом следователь, Жаворонков возглавляет большую фракцию депутатов "Narva Tulevik", избранных по списку Катри Райк, и его выдвижение в председатели поддержали депутаты от "Eesti 200". Однако тайное голосование продемонстрировало, что настоящего единства там нет.