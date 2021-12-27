ИНТЕРВЬЮ ⟩ Сравнение нарвских политиков с уголовниками-рецидивистами оказалось не в пользу первых

- О чем должен говорить такой результат тайного голосования?

- Мне, как председателю фракции, это урок. Значит, кто-то был неуслышан, чьи-то интересы не были учтены. Буду делать выводы из этого, и будем двигаться дальше.

- Это не означает недоверия председателю фракции, и что его надо сменить?

- Решать фракции. На самом деле я и хотел бы выслушать в свой адрес критику: что же именно я делаю, возможно, не так, почему люди не только приходят в нашу фракцию, но и покидают ее. Но я с огромным сожалением вынужден констатировать тот факт, что есть ряд людей, кто ставят личные амбиции и интересы гораздо выше своих обещаний и ранее достигнутых внутри фракции договоренностей.

- Такой исход был ожидаем или неожиданен?

- Гарантии могут быть у господа бога, а у нас - только договоренности. В политике редко можно быть уверенным в чем-то на все сто, поэтому не скажу, что я удивлен результатом. Да, в некотором смысле я разочарован, потому что ожидания были выше, но произошедшее все же не стало сюрпризом. На то утро мы во фракции уже знали, что, возможно, не достигнем нужного результата. Зато теперь знаем, кто есть кто, кто чего стоит, большинство карт вскрыты. И хотя голосование на выборах председателя горсобрания тайное, его результат достаточно прозрачен для всех участников. Надо подумать, что делать с этим дальше.

- Нарвская коалиция сама по себе не под угрозой теперь?

- В плане идейной составляющей нет никакого кризиса. Есть отдельные амбициозные выходки, что назвать иначе я не могу. Некоторые процессы потребуют просто больше времени, не все так легко и просто.

За каждым "да" или за каждым "нет" на уровне горсобрания стоят огромные суммы, движения и очень важные для горожан последствия - это надо понимать. Тут не как в магазине: хочу - не хочу, куплю или не куплю, а все гораздо серьезнее. Возможно, кто-то еще не вырос из детских штанишек и все еще играется в песочнице.

- У того, в чем вы впервые для себя участвуете после октябрьских выборов, есть параллели с шахматами? (Владимир Жаворонков - международный мастер по шахматам и член правления Эстонского шахматного союза, он впервые стал депутатом. - И.С.).

- Я сравнил бы это не только с шахматной партией, а и со своей предыдущей работой (следователем в полиции) с рецидивистами…

В шахматах, как и в любой другой игре, есть четкое понятие - фейр-плей (честная игра - свод этических и моральных правил), чего напрочь нет в политике. Отсутствие какой-либо политической культуры есть большая печаль, большая трагедия. Это угнездилось здесь, в Нарве, за последние двадцать лет - система команд, распоряжений, решений в узких кругах, а по сути - узурпация власти. Того, чего так не любят в Нарве, - демократии - здесь и не было никогда. Сейчас это приходит - это данность.

Даже работая с уголовниками, я понимал, что слово чего-то стоит и держится гораздо крепче, а не так, как происходит это здесь. Но я и не строил иллюзий, идя в политику. Знал, с чем столкнусь, и что зыбкая почва будет колыхаться под ногами. Так что надо просто работать дальше, закатав рукава. Раз уж я взялся за это, то пойду до конца.

- Ваша партия еще не проиграна и будут новые попытки стать председателем Нарвского горсобрания?