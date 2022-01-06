За полгода вопрос о переносе автостанции в Кохтла-Ярве не сдвинулся с места
Изменение на маршрутах сократит время движения автобусов, а также должно подтолкнуть к созданию в Кохтла-Ярве новой автобусной станции.
Изменение на маршрутах сократит время движения автобусов, а также должно подтолкнуть к созданию в Кохтла-Ярве новой автобусной станции.
Разговор о необходимости нового места для автостанции в Кохтла-Ярве начался полгода назад, но тема так и осталась висеть в воздухе. Не дожидаясь результата, "Lux Express" с 1 января текущего года внес изменения - их автобусы больше не заезжают к "Виронии", вместо этого на линиях введены две новые остановки "Virumaa kolledž" и "Kunstide kool" / "Apteek".