За полгода вопрос о переносе автостанции в Кохтла-Ярве не сдвинулся с места

Разговор о необходимости нового места для автостанции в Кохтла-Ярве начался полгода назад, но тема так и осталась висеть в воздухе. Не дожидаясь результата, "Lux Express" с 1 января текущего года внес изменения - их автобусы больше не заезжают к "Виронии" , вместо этого на линиях введены две новые остановки "Virumaa kolledž" и "Kunstide kool" / "Apteek".

- Это решение обусловлено необходимостью избежать временных затрат со стороны пассажиров на заезд на автовокзал Кохтла-Ярве, который находится вне автобусного маршрута, - комментирует бизнес-менеджер "Lux Express" Ингмар Роос. - Даже десять минут, которые можно сэкономить, играют важную роль в условиях острой конкуренции между перевозчиками, а более быстрый путь поможет увеличить количество пассажиров. Вторая и не менее важная причина - в конце года мы получили от руководства "Vironia Kaubanduskeskus" сообщение о повышении цен на услуги автостанции, но стоит ли платить больше, если заезжать неудобно и половины необходимого оператор автостанции не может обеспечить?