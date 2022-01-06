Известный депутат Люганузеского волостного собрания приостановила полномочия
Депутат волостного собрания Люганузе Хейди Уусталу, которая прошла в собрание по списку Партии реформ, приостановила свои депутатские полномочия на три месяца.
Депутат волостного собрания Люганузе Хейди Уусталу, которая прошла в собрание по списку Партии реформ, приостановила свои депутатские полномочия на три месяца.
"Северное побережье" минувшей осенью писало, что бывший директор Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу станет руководителем в сфере политики подготовки учителей и управления образованием в Министерстве образования и науки.
Уусталу сказала, что, работая в министерстве, не утратит связи с Ида-Вирумаа. "Мой дом остается здесь". Тогда она также обещала остаться членом Люганузеского волостного собрания.
Место Уусталу в собрании волости Люганузе займет Найма Соппе из списка Партии реформ.