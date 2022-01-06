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Известный депутат Люганузеского волостного собрания приостановила полномочия

Хейди Уусталу займется среди прочего решением проблемы подготовки молодых учителей. "Если бы решить ее было так просто, это давно бы сделали. Но, наверное, можно поразмыслить над тем, как сделать процесс подготовки учителя чуть более гибким", - сказала она. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Депутат волостного собрания Люганузе Хейди Уусталу, которая прошла в собрание по списку Партии реформ, приостановила свои депутатские полномочия на три месяца.

"Северное побережье" минувшей осенью писало, что бывший директор Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу станет руководителем в сфере политики подготовки учителей и управления образованием в Министерстве образования и науки.

Уусталу сказала, что, работая в министерстве, не утратит связи с Ида-Вирумаа. "Мой дом остается здесь". Тогда она также обещала остаться членом Люганузеского волостного собрания.

Место Уусталу в собрании волости Люганузе займет Найма Соппе из списка Партии реформ.

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