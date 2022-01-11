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"Нарва-Транс" ищет новых игроков и деньги

Новый главный тренер "Нарва-Транса" Алексей Еременко занял должность в начале этого года. ФОТО: Narva Trans

"Нарва-Транс", лучшая футбольная команда Ида-Вирумаа, в преддверии нового сезона ищет новых игроков и деньги, чтобы собрать конкурентоспособную команду в лиге мастеров.

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"Нарва-Транс" на прошлой неделе начал подготовку к сезону с новым главным тренером Алексеем Еременко, который играл в клубах российской высшей лиги, в Норвегии и Греции и тренировал команды в Финляндии и Казахстане.

Новые игроки приходят волнами

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