"Нарва-Транс" ищет новых игроков и деньги
"Нарва-Транс", лучшая футбольная команда Ида-Вирумаа, в преддверии нового сезона ищет новых игроков и деньги, чтобы собрать конкурентоспособную команду в лиге мастеров.
"Нарва-Транс", лучшая футбольная команда Ида-Вирумаа, в преддверии нового сезона ищет новых игроков и деньги, чтобы собрать конкурентоспособную команду в лиге мастеров.
"Нарва-Транс" на прошлой неделе начал подготовку к сезону с новым главным тренером Алексеем Еременко, который играл в клубах российской высшей лиги, в Норвегии и Греции и тренировал команды в Финляндии и Казахстане.