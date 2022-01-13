Долгожданные изменения порадовали недолго

Жительницу Кохтла-Ярве Наталью в конце прошлого года обрадовало известие о том, что "Lux Express" вместо заезда к торговому центру "Vironia" ввел новые остановки "Virumaa kolledž" и "Kunstide kool" / "Apteek", а также информация о том, что с понедельника по четверг можно приобрести билет на автобус в обе стороны за половину цены.

- Новость прозвучала неожиданно, но уверена, что для большинства жителей Ярвеской части нашего города была долгожданной, - считает она. - В том виде, как представлена автостанция в нашем городе, известно всем - это сплошное недоразумение, да и еще "удачно" расположенное, на задворках. Поэтому мне, как жительнице Северного микрорайона, понравилась перспектива при поездках в столицу садиться или выходить из автобуса в пяти минутах ходьбы от дома. Хоть что-то сделали для жителей.