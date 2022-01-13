Долгожданные изменения порадовали недолго
Несоответствие названий автобусных остановок в Кохтла-Ярве вызвало недоумение пассажиров.
Несоответствие названий автобусных остановок в Кохтла-Ярве вызвало недоумение пассажиров.
Жительницу Кохтла-Ярве Наталью в конце прошлого года обрадовало известие о том, что "Lux Express" вместо заезда к торговому центру "Vironia" ввел новые остановки "Virumaa kolledž" и "Kunstide kool" / "Apteek", а также информация о том, что с понедельника по четверг можно приобрести билет на автобус в обе стороны за половину цены.