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Долгожданные изменения порадовали недолго

Остановка называется "Apteek", но аптеки на этом месте нет уже несколько лет. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Несоответствие названий автобусных остановок в Кохтла-Ярве вызвало недоумение пассажиров.

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Жительницу Кохтла-Ярве Наталью в конце прошлого года обрадовало известие о том, что "Lux Express" вместо заезда к торговому центру "Vironia" ввел новые остановки "Virumaa kolledž" и "Kunstide kool" / "Apteek", а также информация о том, что с понедельника по четверг можно приобрести билет на автобус в обе стороны за половину цены.

- Новость прозвучала неожиданно, но уверена, что для большинства жителей Ярвеской части нашего города была долгожданной, - считает она. - В том виде, как представлена автостанция в нашем городе, известно всем - это сплошное недоразумение, да и еще "удачно" расположенное, на задворках. Поэтому мне, как жительнице Северного микрорайона, понравилась перспектива при поездках в столицу садиться или выходить из автобуса в пяти минутах ходьбы от дома. Хоть что-то сделали для жителей.

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