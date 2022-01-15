Кохтла-Ярве готов к переговорам о передаче Ярвеской школы государству

Власти города Кохтла-Ярве в конце года узнали из СМИ, что министр образования и науки Лийна Керсна планирует забрать Ярвескую школу в собственность государства, чтобы привести ее в порядок как физически, так и содержательно. Это часть программы деятельности в области эстоноязычного образования, ее составила к концу года рабочая группа экспертов, созванная министерством, но правительство ее еще не обсуждало.