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Кохтла-Ярве готов к переговорам о передаче Ярвеской школы государству

Ярвеская школа образовалась в 2019 году на базе основного звена бывшей Ярвеской гимназии после создания Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Полувековое здание школы на улице Катсе амортизировалось, однако денег на строительство нового городские власти до сих пор не нашли. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Власти города Кохтла-Ярве начнут обсуждать с руководством и попечительским советом Ярвеской школы возможность передачи школы от города государству.

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Власти города Кохтла-Ярве в конце года узнали из СМИ, что министр образования и науки Лийна Керсна планирует забрать Ярвескую школу в собственность государства, чтобы привести ее в порядок как физически, так и содержательно. Это часть программы деятельности в области эстоноязычного образования, ее составила к концу года рабочая группа экспертов, созванная министерством, но правительство ее еще не обсуждало. 

Пример имеется

Город Нарва с этого учебного года передал государству эстонскую гимназию. Эстонская гимназия была самой маленькой муниципальной школой города и год за годом нуждалась в дополнительных деньгах из-за малочисленности учащихся. Нарвские власти надеялись, что у министерства будет больше возможностей обеспечить развитие единственной эстоноязычной школы города.

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